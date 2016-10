Jeg er 19, men føler ikke stor trang til å liberalisere alkoholloven | Lars Martin Berg

Da jeg kom jeg hjem fra universitetet her om dagen, så jeg tilfeldigvis forsiden på VG. Øverst i venstre hjørne kunne jeg lese at Frp ønsket at 18-åringer skulle få kjøpe sprit.

Følelsen jeg fikk var litt rar, men ikke ukjent. Jeg har kjent på den før. Følelsen av å ha lest noe tidligere. Déjà vu, heter det visst.

Først vil jeg bare understreke at jeg er uenig i forslaget om å la kids som meg få lov til å kjøpe alkohol som er over 21.9 prosent.

Det tror jeg også det er bred enighet om i Norge.

Stolt over streng politikk

Tro det eller ei, men jeg som 19-åring føler faktisk ikke noen stor trang til liberalisere alkoholloven. Jeg er i bunn og grunn faktisk veldig stolt over at vi har greid å holde en såpass streng linje.

Det er påvist å være blant de aller farligste, og ikke minst det mest avhengighetsskapende, rusmiddelet vi har her til lands.

Å sammenligne det å drikke sprit med å være folkevalgt, gifte deg og ta opp gjeld, er bare trist og komisk.

I tillegg er argumentene for liberaliseringen av det tynneste laget. Det påstås at Norge er et utrolig rart land, som har noen utrolig sære og rare regler.

Går ut fra at Frp har glemt at i land som USA, så er grensen for å ta seg en pils 21 år. Man skulle kanskje anta at USA alltid var idealsamfunnet til Frp, men kanskje ikke der de er klokere enn oss.

Hvor kommer etterspørselen fra?

Å si at verden går under dersom forslaget går igjennom er å ta i. Jeg tviler ikke på at kommende generasjoner med ungdom vil være kloke nok til klare å ta ansvar selv.

Hvor er skrikene etter mer tilgjengelig sprit?

Men jeg ser ikke helt hvor etterspørselen kommer fra. Hvor er skrikene etter mer tilgjengelig sprit? Hvor er alle de sinte leserinnleggene fra norsk ungdom som ikke får lov til å ta seg en konjakk til kaffen?

Jeg har ikke sett dem. Og jeg som trodde Frp var opptatt av tilbud og etterspørsel.

