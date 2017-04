Jeg er den eneste etnisk norske på trinnet, og jeg har hatt en fantastisk oppvekst | Live Levin

Hva ser du for deg når du hører ordet bunad? Sikkert store, tunge skjørt, en skjorte som er trang i halsen, og broderte mønstre. Det er jo akkurat dette de fleste forbinder med ordet bunad, en vakker og tradisjonell festdrakt. Slik er det ikke her jeg bor.

Her har vi groruddalsbunaden. Hullete olabukser og T-skjorter med trykk er vår festdrakt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Føler meg innimellom dum

Her hvor jeg bor, har godt over halvparten av innbyggerne utenlandsk bakgrunn, og ved å være etnisk norsk skiller jeg meg ofte ut.

På skolen min er jeg den eneste etnisk norske på trinnet, og det er kanskje fem prosent med norske foreldre på hele skolen.

Mange av vennene mine bruker kebabnorske ord, og innimellom føler jeg meg stokk dum når de bruker ord som «kæbe», «tæsje» og «mæbe».

Jeg elsker å bo på Oslos beste østkant

Jeg elsker å bo på Oslos beste østkant, men innimellom lurer jeg på om jeg hadde passet bedre inn andre steder.

Vi spiser alle potetmiddager

«Er du lissom helt norsk, sånn 100 prosent norsk potet?». Dette ble jeg spurt om senest for en måned siden. Jeg ble satt ut, men det er ikke første gang jeg er blitt kalt potet.

Vi etnisk norske skal liksom godta å bli kalt poteter, vi skal ikke ta oss nær av det.

Bare fordi vi er trauste norske poteter i en hage av eksotiske frukter, skal vi godta å bli diskriminert.

Jeg er stolt av å være potet, burde ikke alle være det? Hele Norges befolkning er vel nordmenn, og vi er alle en del av det norske samfunnet. Vi spiser alle potetmiddager, og vi er alle med på å lage nye norske tradisjoner sammen.

Jeg er stolt av å kalle meg etnisk norsk groruddalsjente

Spiller det da noen rolle hvilket land du har opprinnelse fra?

Utrolig takknemlig

Uansett om jeg skiller meg ut, er jeg er utrolig takknemlig for at mine foreldre har gitt meg en fantastisk oppvekst på Høybråten i et flerkulturelt samfunn.

Det har gjort meg klar og rustet for å gå ut i den store verden.

Jeg er stolt av å kalle meg etnisk norsk groruddalsjente.

Hva mine venner har på seg på vitnemålsutdelingen, har ingen ting å si. Jeg skal ha på min tradisjonelle bunad, uansett om alle mine venner kommer i korte kjoler – eller grorudalsbunad for den saks skyld.

Vi går gjennom ungdomstiden i tidslinje!

Og det på knappe 20 minutter!

Mensen

Første sædutløsning

Stemmeskifte

«Hate mamma»-perioden

Kroppshår

Skjegg/pusehår

Høyde

Større pupper/hofter

Sexdebut

Alkoholdebut

Hjelp! Hva skal jeg gjøre med livet mitt?

Hør med ett klikk her:

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her