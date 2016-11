Jeg er feminist. Han er antifeminist. Vi slåss begge for det samme. | Marina Dokken

Jeg har en romkamerat. Han er på slutten av et masterstudium i filosofi og historie, og han er en utrolig engasjerende og belest diskusjonspartner.

Jeg har utviklet en dyp respekt for hans meninger og lært utrolig mye gjennom våre samtaler. Derfor ble jeg svært overrasket da jeg fikk høre at han hadde et litt annet syn på feminisme enn meg.

Jeg fikk vite det da jeg pratet om mitt siste radioshow med en felles venn. Det hadde handlet om feminisme, og jeg ble fortalt at dette var noe jeg burde diskutere med romkameraten min.

Han var nemlig imot feminist-bevegelsen.

Ulikt syn, samme holdninger

Jeg trodde først det var en spøk. I dag, i 2016, kan vel ingen være imot likhet mellom kjønnene? Greit nok, noen eldre og enkelte som ikke vet nok om historie og samfunn, kan kanskje ikke se ubalansen mellom kjønnene.

Men min samfunnsengasjerte, velutdannede venn kunne da ikke være en av dem? Så neste gang jeg så ham, spurte jeg selvfølgelig.

«Jeg blir fortalt at du er antifeminist», spøkte jeg med en liten latter.

«Ja», svarte han uten å nøle.

Naturligvis ble det til en diskusjon. Jeg identifiserer meg sterkt som feminist og klarer ikke la slike utsagn ligge, og i tillegg følte jeg et behov for å forstå hvor min venn kom fra.

Da vennen min bekreftet at han ikke støttet feminisme, innså jeg hvor antatt det er i dag at man gjør det

Hvordan kan et menneske som jeg har så stor respekt for, ha slike holdninger? På slutten av diskusjonen kom vi til en overraskende, eller kanskje ikke så overraskende, slutning: Vi hadde de samme holdningene.

Blitt en selvfølge

Jeg mener vi trenger feminisme i dag, i Vesten, men særlig i andre deler av verden hvor jenter har giftering på fingeren før de har bind i trusen eller risikerer livet for å få en utdannelse. Allikevel er jeg klar over at feminisme ikke er en ren merkelapp.

Da vennen min bekreftet at han ikke støttet feminisme, innså jeg hvor antatt det er i dag at man gjør det.

De glemmer de store problemene – som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og transpersoners rettigheter

Og den selvfølgeligheten er i utgangspunktet kjempebra. At kvinners posisjon i samfunnet får så mye fokus er supert, men når en bevegelse blir så integrert i samfunnet at det forventes at man støtter den, tar den en ny form.

Minner om religion

Feminisme minner i dag om en religion. En religion som undertrykker den komplekse virkeligheten den skal reflektere.

Dette er grunnen til at du har feminister som anser det som lite feministisk å være husmor, som hyller musikkvideoer der kvinner synger om feminin styrke i seksualiserte antrekk mens deres mannlige produsenter håver in penger.

Privat

Feminister som heller fokuserer på de nære seierne. Det å kunne kjøpe en dildo, ikke barbere seg og være singel. De glemmer de store problemene – som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og transpersoners rettigheter.

Problemet er at feminisme er blitt så allment akseptert, at det er ukritiserbart, og all kritikk knyttes automatisk til mannssjåvinisme.

Men feminisme kan ikke, og burde ikke, legge krav på ideen om likhet mellom kjønnene. Det fjerner alle muligheter for debatt. Muligheter som er essensielt for bevegelsens overlevelse.

Hvilke feil ser de?

Jeg og romkameraten min fant ut at vi hadde de samme meningene, men forlot samtalen med de samme ideologiske identitetene. For alt i alt koker det ned til strategier.

Han er nok ikke enig, men jeg velger å klassifisere min venn som feminist

Jeg tror ikke løsningen på problemene med feminisme er å distansere seg og skape alternativer. Vi burde bruke den enorme støtten som feminisme har opparbeidet seg over så mange tiår.

For uansett merkelapp kreves det før eller siden en utdannelse og bevisstgjøring av befolkningen når man prøver å endre allmenne holdninger. Min venns holdninger er en god ting og ryster det vi trodde var uforgjengelig.

Når intelligente folk, folk vi ser opp til, ikke støtter feminisme, hvilke feil ser de?

Han er nok ikke enig, men jeg velger å klassifisere min venn som feminist. I sitt stille sinn klassifiserer han kanskje meg som antifeminist.

Det gjør ikke noen forskjell. Det som er viktig er at vi begge vet hva vi slåss for.

