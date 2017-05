Jeg har i lang tid hatt lyst til å snakke om noe som gir meg mareritt om nettene, nemlig hugstfelt.

Jeg er glad i skogen og naturen.

Jeg er glad i hvert enkelt tre, og det skader meg å se dem falle for en menneskehånd.

Jeg er glad i hvert dyr, hvert gresstrå i skogen.

Jeg er glad i verden, men noen ganger føler jeg at det bare er jeg som er det.

Folk hugger ned trær, og de ødelegger skoger som en gang var så fine.

Frustrerende løpetur

Jeg synes det er dårlig gjort å hugge ned store deler av skogen, spesielt når de som gjør det, ikke rydder etter seg heller.

Jeg har opplevd flere ganger at det blir hugget store områder med trær, men ingen gidder å flytte trærne som ligger igjen engang. De blir bare liggende til de råtner. Hva er meningen med å kutte ned så store områder med skog uten å bruke veden?

De nedhugde trærne blir bare liggende til de råtner

Senest for noen dager siden var jeg ute og løp i skogen.

Jeg hadde laget en løype og tatt med meg kart. På kartet sto det at terrenget jeg skulle løpe i var den fineste furuskog, men da jeg kom ut, så jeg at alt som en gang hadde vært en fin skog, nå var et åpent hugstfelt der det var umulig å løpe på grunn av kvistene og de små tærne som ingen hadde giddet å flytte.

Det var som å gå på et gulv av tynne kvister og trestammer. Det er noe av det verste jeg har vært borti.

De som hugget det ned, hadde ikke engang tatt seg bryet med å legge kvistene i hauger. Alt lå bare akkurat der de hadde hugget det ned.

Jeg prøvde en stund å løpe over, men fant etter en liten stund ut at det gikk bedre å løpe rundt.

Tre spørsmål

Da jeg kom høyere opp i skogen og kunne se ned på hugstfeltet, så jeg hvor enormt det var. Terrenget, som det før hadde vært så fint å løpe i, var nå helt ødelagt.

Vi i Norge snakker om at det er dumt at folk kutter ned regnskogen, men vi kan ikke snakke om regnskogen samtidig som vi her i Norge kutter ned vår egen fine skog uten engang å bruke det vi kutter ned.

Jeg synes det er dårlig at man ikke engang greier å rydde opp etter at man har hugget ned så mange trær. Hvis man hugger dem ned, må man så nye igjen.

Vi må ta vare på det vi har, og det er kanskje på tide å se seg tilbake og tenke på hva man har ødelagt. Tenk hvor mange trær vi kunne spart.

Det eneste man må gjøre for å få til dette, er å stille seg selv tre enkle spørsmål: Hvordan ser det ut her? Har jeg ryddet etter meg? Har jeg plantet nye trær?

Så lite trenger man å tenke og så lite trenger man å bry seg. Samtidig betyr det så mye for så mange.

