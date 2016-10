Aftenposten har invitert seks ungdommer til å skrive om hvordan det er å komme ut av skapet i dag. Du kan lese de fem andre innleggene nederst på siden.

For meg er ikke det å være homofil noe spesielt annerledes enn det er å være heterofil.

Jeg har det som alle andre, og jeg lever like fritt.

I tillegg til å være homofil, er jeg muslim. Jeg ble praktiserende muslim i en alder av 15 år.

Islam har vært svaret på alle mine problemer, og jeg føler meg takknemlig som muslim. Det at jeg er homofil er en ganske vanskelig test.

Jeg blir tiltrukket av noe som ikke er tillatt i min religion, og jeg vil ikke kunne leve ut min legning her på jorden.

Men jeg har selv valgt å ofre mine lyster og følge Allahs orde.

Ikke behov for å skjule

For mange høres dette kanskje helt sykt ut, men det er kanskje fordi dere ikke tror på det jeg tror på. Hadde jeg ikke trodd på at Allah er skaperen av alt, hadde jeg ikke vært muslim. Vi lever i et fritt land, og alle kan selv velge hva de vil tro på.

Jeg vil ikke kunne leve ut min legning her på jorden

Jeg er ikke ute av noe skap, og det er fordi jeg aldri har vært inne i et skap. Jeg trenger ikke å gå rundt og fortelle andre at jeg er homofil, akkurat som at heterofile ikke trenger å si at de er heterofile.

Jeg har ikke noe behov for å være åpen om min legning, men jeg har heller ikke noe behov for å skjule den.

Mine fem bestevenner, som er muslimske gutter på alderen av 18– 20 år, vet at jeg blir tiltrukket av gutter, og de liker meg for den jeg er uansett hva.

Imamen motiverte meg

Imamen i moskeen vet også om min legning. Han fortalte meg alt Islam mente om det, og han sa at jeg burde være takknemlig for gaven jeg har fått fra Allah.



Når jeg føler med svak, tenker jeg på at Allah elsker de han tester, og at han gir de vanskeligste testene til sine sterkeste soldater.

Praten med imamen gjorde meg mer motivert til å være en bedre muslim.

Jeg er ikke enig med folk som velger ikke å følge reglene til Allah. Men det vil ikke si at jeg har noe imot dem.

Det er opp til homofile å leve som homofile, akkurat som det er opp til meg om jeg vil følg islam

Det er opp til homofile å leve som homofile, akkurat som det er opp til meg om jeg vil følg islam.

Jeg kan ikke skjønne at det er så vanskelig for mennesker å skjønne at alle kan selv velge hva slags klær de vil ha på, hvem de vil elske og hvilken religion de vil følge!

La folk velge selv. Vi lever i 2016.

Podkast: Hvordan få bedre selvtillit?

Er du én av dem som skjelver før du skal holde en presentasjon, selv om du innerst inne vet at du kan stoffet?

Psykolog Aksel Inge Sinding gir råd om hvordan man kan bedre selvtillit og selvfølelse.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her