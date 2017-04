Jeg er ikke muslim. Likevel føler jeg meg som Sana. | Marte Elvira Rolvsjord

Sana fra «Skam» er ikke bare et forbilde for muslimer, hun er et forbilde for all norsk, religiøs ungdom.

Jeg er den typiske jenta du kunne møtt på butikken uten å løfte blikket. Jeg bærer ingen hijab, jeg har ingen «crazy» hårfarge, og jeg har hverken tatoveringer eller piercinger.

Jeg er en helt stereotypisk, norsk ungdom med blek hud og brunt hår.

Jeg er ganske ulik Sana, som bruker hijab og er muslim. Jeg bruker ikke hijab og er kristen.

Dømmende blikk

I løpet av den siste uken har imidlertid Sana havnet i flere situasjoner som kan sammenlignes med mine egne erfaringer.

Ukomfortable samtaler med jevnaldrende om sex og fyll hvor Sana ikke har noe å komme med og dømmende blikk på trikken når det går opp for dem at hun muslim.

Lett å droppe troen

Det er ikke bare muslimer som kan oppleve slike hendelser. Jeg gjør det også.

Både ungdom og voksne har enten sett på meg dømmende, eller mumlet nedverdigende kommentarer. Det trenger ikke være store ting som gjør at jeg ser annerledes ut.

Det holder at kors-smykket så vidt synes rundt halsen. Da er det lett å få lyst til å droppe alt av guder og tro.

Religion er blitt en motkultur

Religiøs ungdom i dagens Norge trenger Sana nå. Muslimer, kristne og jøder. Det er det samme hva man tror på. Vi trenger en som balanserer et stereotypisk, norsk ungdomsliv med religion.

Sana har en fot i troen sin og en fot i samfunnets ungdomskultur.

Det å være religiøs er blitt en motkultur. En motkultur som stadig kræsjer med normen.

God rollemodell

Mange faller fra troen i løpet av ungdomstiden. Vanligvis er det fordi man ikke ønsker å stå imot strømmen. Man føler man må velge mellom norsk ungdomskultur og troen sin.

Her er Sana en særlig god rollemodell. Sana har en fot i troen og en fot i samfunnets ungdomskultur. Dette trenger ungdommen å lære av.

Det går faktisk an å være religiøs uten å ofre en normal ungdomstid.

Les flere innlegg om TV-serien Skam:

Hør Aftenpodden Si ;D: Hva betyr det at Even er manisk?

Og kan han likevel være forelsket i Isak? Dette var spørsmål Skam-fans stilte seg etter at det kom frem at Even er manisk. Vi spurte Si ;D-psykologen.

Hør svarene her: