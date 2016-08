Jeg er livredd for å bli utnyttet

Da jeg var 14 år gammel, ble jeg overfalt av to fremmede menn. Jeg husker jeg sa til venninnene mine at det ikke var en big deal.NaN

– De tok bare telefonen min, sa jeg. Lo litt av det. Latet som deg gikk helt fint.

– Jeg har forsikring, så jeg får ny telefon, sa jeg. Så snakket vi om noe annet. Som om ingenting hadde skjedd. Som om det bare var telefonen min de hadde tatt fra meg.

Jeg lurte meg selv

Da jeg akkurat hadde fylt 16 år, ble jeg seksuelt trakassert av en fremmed mann.

– Kom igjen da, baby, sa han, før han tok et fast tak rundt låret mitt. Jeg rev meg løs og reiste meg fra setet på T-banen. Da prøvde han å stikke hånden ned i buksen mi. Igjen lo jeg av det da jeg fortalte venninnene mine om det. Denne gangen mer for å lure meg selv til å tro at det egentlig ikke påvirket meg så mye.

Jeg tror ikke de skjønte hvor ubehagelig det hadde vært for meg

Et halvt år senere skjedde det igjen. Denne gangen var det en jeg kjente. Han prøvde å dra meg inn på et rom og holdt meg fast da jeg sa jeg ville gå.

– Gutter bare liker rumpa mi, sa jeg til venninnene mine. Jeg lo igjen, jeg ville ikke at de skulle tro det var et problem.

Seksuelle overgrep ble ekstra aktuelt i vår, under sesong 2 av Skam. Da skrev lege Kaveh Rashidi dette innlegget som ble mye lest: Noora er blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Uansett om hun ble voldtatt av Nikolai eller ikke.

Han hold meg fast lenge

Da jeg var 17, var jeg på fest med noen jeg kjente godt. En kompis av meg var full. Jeg husker han kom bakfra, tok hendene under genseren min og holdt dem fast på puppene mine.

Den redselen jeg følte i de situasjonene, bærer jeg med meg hver dag

Han holdt meg fast lenge, selv om jeg skrek og febrilsk prøvde å komme meg løs. Jeg var så redd.

– Du burde ta det som et kompliment, sa venninnene mine da jeg fortalte om det. Jeg tror ikke de skjønte hvor ubehagelig det hadde vært for meg.

Ikke voldtatt, men utnyttet, krenket og fratatt

Nå er jeg snart 18 år gammel, og jeg er livredd for å bli utnyttet. For å bli tvunget til å gjøre noe jeg ikke vil.

Jeg har ikke blitt voldtatt, men jeg er blitt utnyttet, krenket og fratatt kontrollen over min egen kropp.

Den redselen jeg følte i de situasjonene, bærer jeg med meg hver dag.

