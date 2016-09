Jeg er mammas psykolog

Helt siden jeg var 14 år, har jeg blitt brukt som mammas psykolog. Hver eneste uheldige hendelse i livet hennes blir kastet over på meg som om jeg har skyld i det som hender. Min mor er selve definisjonen på hva det vil si å ha det vanskelig.

Bruker min tid på henne

Summen av en tøff oppvekst, et kaldt ekteskap, likegyldige familiemedlemmer og feil valg har ledet henne i den situasjonen hun er i nå.

Hun er både ensom og motløs, og hun har ingen andre å prate med utenom meg. Hver eneste gang vi er sammen, vil mamma bruke vår verdifulle tid på å snakke om hennes livssituasjon.

Dag ut og dag inn repeterer hun de samme historiene til meg. Jeg får blant annet høre om hvor grusomme foreldrene hennes var da hun var liten, hvor vanskelig ekteskapet var med min far, eller hvor mye hun hater sine gamle venninner.

Må høre på dritten hun har gjennomgått

Misforstå meg rett, jeg synes selvfølgelig synd på henne og prøver å vise så mye sympati som jeg kan, men et sted går grensen.

Når vi spiser middag, må jeg ofte sitte og høre på all den dritten som hun har gjennomgått.

Mens hun repeterer historier jeg har hørt tusen ganger før, sitter jeg som et tent lys og tar imot alt hun har på hjertet. Selv får jeg ingen mulighet til å si noe som helst.

Føles som hun ikke ser meg

En kveld sa jeg ifra til henne. Jeg hadde blitt eldre, og fortalte henne at hun ikke kunne holde på sånn. Kvelden endte opp med mye krangel og gråt. Jeg kan ikke huske sist gang vi hadde en samtale som dreide seg om meg, og nå kjennes det som hun ikke ser meg i det hele tatt, eller aner hva som foregår i livet mitt.

Moren min er selve definisjonen på hva det vil si å ha det vanskelig

All denne klagingen har ført til at jeg sliter med å ha det hyggelig med moren min. Jeg er for eksempel konstant engstelig for når hun skal sette i gang å klage.

Mister matlyst og sliter med søvn

Den negative energien som blir påført meg, får meg til å føle meg dårlig rent fysisk. Jeg mister matlysten og sliter med å sove, samtidig som det påvirker humøret mitt.

Dersom du som forelder opplever mye motgang i livet ditt, ikke la det gå utover barna dine! De kan ikke gjøre situasjonen din noe bedre, og din motgang kan i verste fall føre til at de ikke ønsker å være i ditt selskap.

