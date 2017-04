Jeg får ikke bruke kalkulator på eksamen. Der røk ståkarakteren. | Camilla Haakonsen

Jeg er ganske sikker på at flere har kjent på den grusomme frustrasjonen og klemt hånden så hardt rundt blyanten at knokene blir hvite. Alle tanker, alt du har øvd på i forveien og alt du faktisk har lært deg går i svart.

Jeg er en av de uheldige som har diagnosen dyskalkuli. Det er nesten som dysleksi, bare at det er tallene, ikke bokstavene, som gjør alt de kan for at jeg ikke skal forstå noe.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er ingen hemmelighet: Jeg er ikke flink i matte. Jeg er en av dem som kjemper med nebb og klør for å holde hodet over vannet.

Privat

Jeg sier ikke at jeg forsoner meg med det, for jeg ønsker meg en god mattekarakter.

Spesielt når samfunnet legger opp til at matte er så viktig. Problemet er at jeg er en av dem som ikke har så gode forutsetninger for å bli god.

Mister kalkulatoren

Kalkulator på prøver har reddet meg i mitt siste år med P-matte på videregående. Jeg kan pugge formler, det er bare å regne ut resten som er litt ekstra umulig.

Er jeg den eneste som har det sånn? Tror ikke det.

Rett før tentamen kommer beskjeden om at jeg ikke får bruke kalkulatoren på eksamen.

Hjertet sank i brystet, tårene presset på. Det føltes som om verden raste sammen. Der røk ståkarakteren, tenkte jeg.

Det står i papirene mine at jeg skal få lov til å bruke kalkulator, så her kommer spørsmålet mitt: Hvorfor gjelder det ikke på prøvene som faktisk teller mest?

Tiden med matte er snart over, men ...

Om jeg kommer opp i matteeksamen, vet jeg at jeg kunne gjort det så mye bedre om jeg bare kunne få brukt kalkulatoren. Kalkulatoren som er skapt for å hjelpe, må få lov til å gjøre akkurat det. Dette er praktisk matte, tross alt.

Jeg skriver i et desperat forsøk på å løsne litt opp i den voldsomme A4-knuten.

La oss som sliter få vise det lille vi har av kompetanse

Jeg skriver i et desperat forsøk på å gi andre i min situasjon en følelse av mestring. Følelsen jeg aldri fikk da det faktisk gjaldt.

Jeg skriver i et desperat forsøk på å få selve svaret og fremgangsmåten til å telle, og for å unngå at et hode som i noen tilfeller gjør det motsatte av å huske det man har øvd på lang tid i forveien, skal ødelegge.

Vær så snill. La oss som sliter få vise det lille vi har av kompetanse, i stedet for å tvinge oss igjennom ganging og deling som var barneskolepensum.

Vær så snill. La mitt årskull være de siste som føler på denne ubeskrivelige frustrasjonen.

Selve diamanten for en med dyskalkuli

For en ting er om du ikke har øvd. En annen ting er om du har øvd, men ikke får noe igjen for det.

Mye tilrettelegges i dag: Ekstra tid både om du har dysleksi og dyskalkuli.

Oppgaver leses opp for dem som trenger det. Men har vi glemt den lille diamanten som har svaret på alt som har med tall å gjøre? Skatten som faktisk kan være forskjellen på om de med mattevansker kommer inn på studiet de ønsker?

Kalkulatoren er en nøkkel som faktisk kan redde store deler av fremtiden til en med dyskalkuli.

134 ganger 278 delt på 19 er lik hva? Enten du frusterer deg eller gleder deg over mattestykker, les videre her:

Hva er en god lærer?

Espen Ween er faglærer i medier og samfunnsfag på Rosenvilde videregående skole i Bærum. Han ser blant annet på Paradise Hotel for å holde følge med elevene.

Katja Saanum går i tredjeklasse på Elvebakken videregående og deler sine tanker.

Hør med ett klikk her:

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her