Jeg føler meg ganske fortapt når det kommer til økonomi | Victoria Sanne

For et par uker siden kom Skattemeldingen for 2017 ut. Jeg som kun er 17 år og har frikort, tenkte at skattemeldingen ikke hadde noen ting å si for meg. Jeg skatter jo ikke.

I tillegg hadde jeg aldri hørt om den og visste derfor lite om hva det var. Da en venninne skrev at hun hadde sjekket sin, tenkte jeg at også jeg skulle se på min for sikkerhets skyld.

Redd for å måtte betale

Jeg logget meg inn på Skatteetaten og åpnet den. Da jeg åpnet skattemeldingen fikk jeg et lite sjokk, og jeg skjønte egentlig veldig lite av hva det var som sto der.

Jeg ble stresset over tallene som sto der, og ble redd for om jeg måtte betale masse penger jeg ikke hadde forutsett.

Min første tanke var derfor: Hvorfor lærer vi ingenting om dette på skolen?

Lærer ikke om egen økonomi på skolen

Vi ungdommer tilbringer mest tid på skolen. Burde vi ikke da lære litt om vår egen økonomi der?

Hvordan kan det være viktigere å lære om habsburgerne, patrisiere og plebeiere enn om hvordan man skal styre sin egen økonomi?

Viktig for fremtiden

Skatt og kontroll på egne penger er så utrolig viktig for vår fremtid at det er synd at det ikke blir satt av tid til å kunne lære seg mer om det.

For å være ærlig føler jeg meg egentlig ganske fortapt når det kommer til skatt og økonomi, men pytt, pytt, jeg kan jo i hvert fall masse om det som skjedde for flere tusen år siden.

