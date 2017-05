Jeg forstår godt at russen 2017 blir sett på som en gjeng med utakknemlig tullinger | Hassan Nawaz

Flere av mine medelever tar skole mer seriøst enn generasjonene før dem. Det får meg til å begynne å lure på hvorfor russen får så mye negativ kritikk.

Men etter å ha lest uttalelsene til Aslak Jølstad fra Russens Hovedstyre i VG, skjønner jeg godt at vi blir sett på som en gjeng med utakknemlige tullinger.

Alternativet til å møte full på skolen er skulk

Jølstad sier til avisen at: «Fraværsgrensen gjør at mange velger å komme på skolen i svært beruset tilstand istedenfor å sove før de drar. Dette gjør at de får null utbytte av undervisningen».

Alternativet til å møte full på skolen er det vi på godt norsk kaller å skulke.

Derfor vil jeg gjerne vite hvordan man får mer utbytte av undervisningen ved å ligge hjemme i sengen sin og sove bort årets siste og viktigste skoletimer?

Umodent

Å være full i skoletiden er idioti, men folk får gjøre som de selv vil. Om du faktisk skulle være så uansvarlig å være ravende full klokka elleve en skoledag, er det ingen andre enn deg selv som har ansvar for det.

De presenterer meg som en som fortjener en dag på sofaen etter en natt med hard festing

Det var ikke fraværsgrensen som ba deg dra på rulling til klokka syv om morgenen, og det var i hvert fall ikke Torbjørn Røe Isaksen som ga deg den siste ølen.

Å legge skylden for uansvarlig oppførsel over på et regelverk som gjør at flere møter opp på skolen, er bare umodent.

Presenterer et feil bilde av meg

Russens Hovedstyre i Oslo og Akershus representerer oss avgangselever. De representerer meg.

Og de presenterer meg som en utakknemlig drittunge som er full i storefri og som tror jeg fortjener en dag på sofaen etter en natt med hard festing.

Elevene i Oslo og Akershus er så mye mer seriøse enn det Jølstad fremstiller oss som.

Vi er takknemlige for at vi i det hele tatt har en skole å gå på.

Ikke minst er vi takknemlig for lærerne som alltid møter opp for å forberede oss til eksamen og det videre arbeidslivet.

Jeg syntes de seriøse og hardtarbeidende tredjeklassingene jeg kjenner fortjener å bli fremstilt på en mye bedre måte enn dette.

Et eksempel på at fraværsgrensen fungerer

Vi har ingen rett til å feste til syv om morgenen, og vi har ingen rett til å ta en fridag etterpå. Det burde ikke komme som noe sjokk at det stilles krav til at elever deltar i undervisningen.

Dette er heller et godt eksempel på at fraværsgrensen fungerer. Den gjør det umulig å skulke for å dra på fest.

Jeg ønsker russens hovedstyre i Oslo og Akershus lykke til med å finne arbeidsplasser som legger til rette for fridager etter en fuktig helg.

