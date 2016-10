Jeg forstår ikke problemet med fraværsgrensen | Nina Joakimsen

Daglig skrives det innlegg til kunnskapsministeren fra frustrerte elever der det ofte står: «Fraværsgrensen er forferdelig».

Men er fraværsgrensen så forferdelig som alle skal ha det til?

Jeg er en 16 år gammel jente, og jeg går første året på videregående. Jeg skal innrømme at jeg også ble frustrert og irritert da fraværsgrensen kom, men nå som jeg har satt meg litt inn i det, skjønner jeg ikke hvordan dette kan være et stort problem.

Tilbudet vi har ville vært luksus i andre land

Sett det i perspektiv: I Norge får vi helt gratis skolegang, vi får bøker og vi får gode lærere med flere års utdanning. I omtrent hvilket som helst annet land hadde dette vært luksus. Vi skjønner ikke selv hvor godt vi har det. Og det faktum at vi tillater oss selv å klage på at regjeringen prøver å kutte ned på skulkingen, er helt absurd. Det er det som faktisk er «sykt», ikke fraværsgrensen i seg selv.

At vi klager på at regjeringen prøver å kutte ned på skulkingen, er helt absurd

Det elever ikke skjønner, er at Torbjørn Røe Isaksen ikke prøver å gjøre skolehverdagen til oss elever vanskeligere. Han prøver å få flere til å gå på skolen, færre til å skulke, samt finne dem som har psykiske problemer slik at man kan hjelpe dem. Det er ikke de skoleflinke elevene, streberne og de som ikke skulker denne fraværsgrensen hovedsakelig er laget for.

Ti prosent ville vært uakseptabelt i jobbsammenheng

Jeg forstår at det er slitsomt at man må få legeerklæring dersom man er syk, men dette gjelder ikke før man har hatt over ti prosent udokumentert fravær, uten å gi noen som helst grunn til lærerne.

Likevel mener norske ungdommer at dette er for lite? I hvilken som helst jobbsammenheng hadde det vært helt uakseptabelt å være borte ti prosent uten å gi noen som helst beskjed om hvorfor. Dersom du har fått omgangssyken, blir du hjemme. Det er ikke noe større problem enn det.

Dagens generasjon overdriver og psyker seg selv ned. Vi er alt for bortskjemte og noen må til slutt innse at diskusjonen om fraværsgrensen er for dum.

Kunnskapsministeren svarte på lesernes spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H) kom til Si ;D for å bli grillet om fraværsgrensen av leserne. Da ble han blant annet sammenlignet med Kim Jong-un.

Slik gikk det!