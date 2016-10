Jeg gikk i kristen barnehage. Det var manipulasjon.

I religiøse barnehager blir du, uten å vite det, trent til å være religiøs. I din første teologitime er du ett år gammel.

Ved å tvinge religion inn i gode barndomsminner, bruker religiøse barnehager etikk på en veldig uetisk måte. Jeg gikk i en kristen barnehage.

Der kunne jeg ikke velge om jeg ville bli med på kristne handlinger; jeg måtte lære meg å være kristen.

Gode minner manipulerer

Mange mener at barn lærer om etikk, filosofi, moral og undring gjennom religion. Dette står på mange nettsider, og jeg er veldig lei av det. Man kan faktisk lære slike ting uten religion.

Jeg synes barn bør vente med å velge en religion til de er 18 år.

Slik jeg oppfatter det, mener religiøse folk at uten religion hadde vi fortsatt hatt pels og angrepet hverandre med steinøkser.

Gjennom gode minner til én religion fjerner man barnets sjanser til å se likt på alle religioner (og ateisme). Dermed har man manipulert barnet til én trosretning.

Barnehager kan gjerne ha religiøse feiringer, men da må de ikke bare ha kristne feiringer.

Da bør det ikke være prekener eller religiøse samtaler, og barn bør ikke måtte utføre religiøse handlinger.

Jeg synes barn bør vente med å velge en religion til de er 18 år. Det å fortelle religiøse historier og meninger har lett for å bli forkynning.

Burde lære om vitenskap

Det er fordi barn ikke alltid kan forstå at historien eller meningen ikke nødvendigvis er sann. Det er veldig lett å manipulere et barn, derfor må man være forsiktig med hva man sier til dem om religion.

Mange mener at det er viktig å kunne mye om religion for å forstå mangfoldet i verden. Jeg derimot, mener at man bør lære mer om matematikk og vitenskap.

Det er jo tross alt vitenskap som leder til innovasjon, og innovasjon bringer verden frem.

Religiøse barnehager bruker etikk på en veldig uetisk måte. Slik får de flere religiøse folk i verden, og slik kan de gjøre det igjen og igjen.

