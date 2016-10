Aftenposten har invitert seks ungdommer til å skrive om hvordan det er å komme ut av skapet i dag. Du kan lese de fem andre innleggene nederst på siden.

Da jeg var mindre, føltes det litt rart da jeg ble kjent med én spesiell jente.

Det var samme følelsen som kom når jeg forelsket meg i en gutt. Jeg syntes dette var litt rart, men ettersom jeg ble eldre, begynte jeg å skjønne ting.

Jeg var litt nervøs, og så sa jeg: «Dere, jeg er bifil»

Jeg var 13 år da jeg begynte å skjønne det skikkelig, og jeg holdt det hemmelig til da jeg var 16 år. Jeg turte ikke å si noe, for jeg var redd for hva andre ville si til at jeg ble like forelsket i jenter som i gutter.

Trodde ikke på meg

I sommer valgte jeg å si det til noen på min egen alder. Jeg syns det var veldig vanskelig.

Jeg var litt nervøs, og så sa jeg: «Dere, jeg er bifil».

De begynte å le og trodde ikke på meg. Jeg ble lei meg. Jeg trodde jeg skulle få trøst og et klapp på skulderen, men jeg fikk bare kjeft og ordene: «Dra deg ut av rommet før jeg kaster opp på deg».

Privat



Etter jeg hadde forlatt rommet, valgte jeg å sende en melding til mamma og pappa om at jeg var bifil.

Sterkere på grunn av pappa

De var stolte av meg, og de var glade for at jeg turte å komme ut. Jeg glemmer aldri meldingen jeg fikk av pappa.

Han skrev de fineste ord som alle jenter og gutter fortjener å høre, og dette er noen av ordene han skrev: «Jeg kommer bestandig til å elske deg for den du er, uansett om du får en jente- eller guttekjæreste.»

Takket være pappa er jeg blitt sterkere, og jeg er ikke redd for å fortelle det til noen lenger.

For hvis en person ikke klarer å respektere deg for den du er, så er de ikke verd deg.

