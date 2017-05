Jeg hatet «spynorsk». Tre måneder senere innser jeg noe. | Mathea Sandholm

Jeg er endelig ferdig med 13 års skolegang, og har hatt de obligatoriske seks årene med nynorsk.

Personlig ser jeg på det som et mirakel at jeg er der jeg er nå, siden karakterene mine fra det faget ikke viser stort.

Tvilte på fremtiden

På grunn av karakteren jeg sto igjen med fra eksamen og diverse prøver, tvilte jeg på fremtiden min.

Jeg var 19 år med hele fremtiden foran meg og tenkte: «Så urettferdig at jeg som bare bruker bokmål skal ha denne spynorsk-karakteren som står i veien».

Tre måneder senere studerer jeg psykologi og innser noe jeg håper flere lærere og politikere har innsett før meg:

Barn lærer nynorsk for sent.

Alt var på bokmål

Er det rart at vi skyver unna et nytt språk, når vi har brukt 13 år på å lære oss de språket vi allerede har? I løpet av 13 år har vi brukt alt vi eier av kognitive evner på å forstå det språket vi bruker i dag.

Jeg vokste opp med bøker og tegneserier skrevet på bokmål.

Alt jeg fikk lest for meg ble lest på den fineste østlandsdialekt. Ikke bare hjemme, men i barnehagen og på barneskolen.

Og før du mumler at jeg «aldri har dratt utenfor Østlandet eller hørt dialekt»: Jeg har familie i nord og hadde flere lærere med dialekt.

Hva hjelper det meg når boken er skrevet på bokmål?

Jeg hører ikke store forskjellen på IKKJE og IKKE, eller JEG og EG, og det er stort sett hovedforskjellen når boken blir lest opp.

Når hjernen sier stopp

En av lingvistene jeg har lest om på studiet er Chomsky. Han foreslår at mennesker er født med et biologisk språktilegnings-verktøy, en medfødt mekanisme med de grammatiske reglene som er felles for alle språk.

Fakta: Hvem er Chomsky? Noam Chomsky (født 7. desember 1928) er en amerikansk språkforsker og politisk aktivist. Han er mest kjent for å ha lagt grunnlaget for å studere språk som en mental evne, og for å ha vist at språk kan studeres med vitenskapelige metoder. Kilde: Store Norske Leksikon.

Med den utvikler vi egne setninger med grammatikk fra egen språkbruk.

Denne utviklingen begynner fra toårsalderen, og det er ingen tvil om at jo tidligere du utsetter et barn for språk, jo tidligere kan du forvente at de kan det.

Er ikke nynorsk like viktig?

Du kan godt si at nynorsk er et skriftspråk og ligner såpass på bokmål at det ikke er et nytt språk, men jo, det er nytt. Det er vanskelig for dem som ikke er oppvokst med det.

Er det rart at vi skyver unna et nytt språk, når vi har brukt 13 år på å lære oss det vi allerede har?

Etter å ha brukt en tiendedel av livet på å lære seg å bøye, skrive og formulere et skriftspråk, så må en forstå at seks år med et annet skriftspråk ikke vil gi samme resultat.

Vi lærer engelsk i andreklasse fordi det er viktig å kunne. For å kommunisere med resten av verden. Er ikke nynorsk like viktig?

Nynorsk i 8. klasse, Jesus i 1. klasse

Nynorsk er vårt bevis på at vi ble frie fra Danmark i 1814. Vårt bevis på at Ivar Aasen reiste rundt og samlet det som var igjen av den norske kulturen.

Hvorfor blir vi først presentert for denne historien i 8. klasse, mens vi lærer om Jesus oppstandelse allerede i 1. klasse?

Vi skal ikke glemme landets historie

Selv om bare Norge bruker det, så er det en del av kulturen vår. Det er fantastisk at Norge er blitt et land med flere kulturer, men vi skal ikke glemme landets historie eller de som var med på å bygge det.

Jeg skulle ønske jeg kunne språket bedre.

Jeg hatet faget og det ødela snittet mitt. Likevel tenker jeg i dag, ett år etterpå med en toer i nynorsk: Så kult det hadde vært å kunne.

