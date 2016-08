Jeg hjalp en jente med angst. Hun hadde gått en time uten omsorg. | Celine Henriksen

En sommerkveld i Karl Johans gate kom en jente gråtende imot meg.

Først fryktet jeg at noen kom etter henne, for redselen i blikket var påfallende. Jeg stoppet opp og tilbød min hjelp. Hun så forlegen ut og forklarte at hun «bare» ikke klarte å slutte å gråte.

Jeg tok tak i henne tross litt motstand og vi satt oss ned på en benk. Jeg holdt hendene hennes og ba henne forsøke å puste rolig sammen med meg.

Hvorfor er nordmenn så redde for å hjelpe?

Det var tydelig hva hun gikk gjennom

Jenta uttrykte en redsel for å bli gal eller dø. «Du har angst, det er fryktelig ubehagelig, men det vil gå over», svarte jeg.

Hun så forskrekket på meg, akkurat som om det var et fremmedord. For meg var det veldig tydelig hva hun gikk gjennom. Jeg har slitt mye med angst, det har vært en plagsom konsekvens av min spiseforstyrrelse.

Jeg har også forsøkt å skyve andre vekk, når jeg egentlig bare ønsker å bli holdt. Tenkt det: Man har det helt forferdelig samtidig som man er er redd for hva andre vil tenke.

Hun hadde gått i en time og ingen hadde spurt hva det dreide seg om. Det gjør meg utrolig trist.

Ikke vær redd for å tilby omsorg

Vi må tørre å gripe inn om noen sliter. Du ville ikke gått forbi noen med hjerteinfarkt, så ikke gå forbi en som gjennomgår noe åpenbart grusomt.

Vi må hjelpe hverandre. Ikke vær redd for å tilby din omsorg. Vær det mennesket du håper å møte om det føles som om livet ditt faller sammen. Jeg satt sammen med jenta i en time og det var den mest velbrukte tiden jeg har hatt på lenge.

