Jeg innser at mange gutter ikke er klar over hva feminisme er | Sabine Kristoffersen

Jeg er stolt av å kalle meg feminist. Ikke fordi jeg er kvinne. Ikke fordi jeg mener kvinner er bedre enn menn. Ikke fordi jeg er sosialist.

Jeg er feminist fordi jeg tror på definisjonen til Chimamanda Ngozi Adichie: Sosial, politisk og økonomisk likestilling mellom begge kjønn.

Så enkelt og greit. Likevel møter jeg stor motstand fordi jeg er feminist.

Utrolig nok kommer ikke den største motstanden fra mannssjåvinister, men fra gutter på min egen alder. Ikke fra politisk aktive gutter, men fra helt vanlige gutter.

«Hore» misbrukes

Jeg er skikkelig skuffet fordi dette er gutter som i fremtiden kan sitte med makten og påvirke det norske samfunnet i stor grad.

Vi må være klare på definisjonen av feminisme

Kan dere tenke dere å skulle ha norske ledere som mellom klimakrisen og verdens konflikter, synes det er greit å seksualisere og nedgradere kvinner?

Skal dette være greit?

I min krets er det blitt vanlig å kalle jenter for horer. Jeg har for eksempel sett en gutt skrike «hore» opp i trynet på ekskjæresten sin.

Og i Instagram-bioen til guttebussen for neste års russetid sto det: «Alle jenter er horer».

Alle eksemplene jeg kan komme med, misbruket ordet «hore». Skal dette virkelig være greit?

Dette viser hvor lite respekt flere gutter har for det motsatte kjønn, og det viser hvor mye arbeid vi fortsatt har igjen før vi har oppnådd likestilling. For hvordan skal vi oppnå likestilling når så mange er imot?

Uklar definisjon

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars, skrev jeg et innlegg på Facebook. Ikke overraskende fikk jeg kommentarer fra gutter jeg kjenner.

En av dem spurte hvorfor jeg ikke var på kjøkkenet, mens en annen postet en barnslig, antifeministisk meme.

Jeg kan akseptere at gutter er barnslige, men det må være en grense for hvor barnslig en 18 år gammel gutt kan være.

Jeg innser at mange gutter ikke er klar over hva feminisme er. Lenge har definisjonen på feminismen vært uklar og komplisert. Mange tror for eksempel at en feminist er en som tror på verdensherredømme til kvinner.

Likestilling er en selvfølge

Det er på tide å rette fokuset mot likestilling i sosiale settinger, og vi må være klare på definisjonen av feminisme.

En feminist er en person som tror på sosial, politisk og økonomisk likestilling mellom alle kjønn.

Vi må slå hardt ned på den nedlatende og seksualiserende måten gutter behandler jenter på, og vi må bygge et samfunn der jenter støtter jenter, der gutter støtter gutter, og der jenter og gutter støtter hverandre.

Vi trenger å bruke alle midler mulig for å etablere likestilling som en selvfølge, ikke bare i arbeidslivet, men også i det sosiale liv.

