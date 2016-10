Aftenposten har invitert seks ungdommer til å skrive om hvordan det er å komme ut av skapet i dag. Du kan lese de fem andre innleggene nederst på siden.

På starten av ungdomsskolen gjemte jeg meg fortsatt i det såkalte «skapet», selv om det på den tiden føltes mer som et fangehull. Et trangt fangehull av skam, forvirring og håpløshet.

Fengselet hadde strenge regler: Den naturlige knekken i håndleddet skulle skjules, min lidenskap for Frustrerte fruer fortrenges og min uvanlige forkjærlighet for duftlys slukkes.

Det går an å like disse tingene og fortsatt være heterofil, men jeg visste innerst inne at dette ikke var tilfelle for meg.

Jeg var homo, selv før jeg begynte å like gutter.

Var lei av å jatte med på puppe-snakk

Dette gjorde meg redd. Ikke for hva andre skulle si. Ikke for å bli mobbet. Men fordi jeg innså at jeg gikk et mer komplisert liv i møte.

Livet som hetero var grufullt

Kreative løsninger ventet meg, både når det gjaldt dating, sex og familie. Slitsomt, tenkte 9. klasse-jeg.

På et tidspunkt hadde jeg likevel ikke noe valg. Jeg var lei av å jatte med på puppe-snakk i guttegarderoben, kline med jenter på klassefest og late som jeg hørte på rapping.

Livet som hetero var grufullt.

Morten Uglum

Greit å være annerledes

Det var en naturfagstime i slutten av 9. klasse det skjedde. Vi snakket om seksuell legning og misforståelsene florerte.

«Jeg er homofil», sa jeg. For første gang.

«Og jeg kan avkrefte at det er et valg».

Det ble stille i et par sekunder. Deretter brøt applausen løs. Læreren begynte å gråte og sa det var det modigste han noen gang hadde opplevd.

Den kvelden sa jeg det til foreldrene mine og de var like støttende som jeg hadde håpet. Det «motet» jeg viste den dagen, var takket være dem. Og alle som hadde lært meg at det å være annerledes var greit.

Vanskelig kjærlighet

Selv om det ikke er like komplisert som jeg fryktet, så er det ikke bare en dans på roser å være homofil.

Ikke bare på grunn av det sterke homohatet som fortsatt dyrkes over hele verden, men på grunn av at jeg bare har fem prosent av verdensbefolkning å velge av, og at disse er vanskeligere å finne enn man skulle tro.

Å måtte leve i skapet er den største frihetsberøvelsen jeg kan tenke meg

Ikke at jeg ikke prøver. Jeg smiler, blunker og vinker til menn på gaten. Noen ganger dulter jeg til og med borti dem og mister med vilje det jeg har i hendene.

Dessverre, plukker de aldri opp etter meg og inviterer meg på kaffe. Det blir hverken sakte film eller kjærlighet ved første blikk.

Dette skjer nok bare med heterofile mennesker.

Den største frihetsberøvelsen

Det er flaut å måtte gå på Tinder for å finne kjærlighet, ekstra jobb å ha sex og jeg må stå på adopsjonsliste i 15 år før jeg kan få barn.

Men en ting er sikkert, jeg ville aldri levd annerledes. Det er i menneskets natur å være fri.

Og det å måtte leve i skapet er den største frihetsberøvelsen jeg kan tenke meg.

