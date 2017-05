Jeg nekter å stille meg nøytral til påstander om likegyldighetens lyse side | Lauritz Vikre Helgesen

På Si ;D 2. mai påstår Sofie Skogstrøm at det ville være bedre å «være en uengasjert «nøytral» og lytte, enn en uopplyst «radikal» som skriker».

Du skriver at «det har historien lært oss mer enn én gang for mye», og ja, historien har lært oss mer enn én gang for mye hvor farlig det kan være å stille seg likegyldig til store politiske saker.

Russland på 1910-tallet. Tyskland på 1930-tallet. USA på 2010-tallet?

Kommer ingen vei

Her sitter jeg, Skogstrøm, og gløder av selvsikkerhet og engasjement når jeg skriver dette svaret.

Og ja, jeg lyttet til deg, men jeg nekter å stille meg nøytral til dine påstander om likegyldighetens lyse sider.

Man oppnådde ikke bedre forhold for arbeiderne ved likegyldighet. Kvinnefrigjøringen skjedde ikke ved at folk stilte seg likegyldig til likestillingsspørsmålet. De totalitære regimene falt ikke ved at befolkningen ikke engasjerte seg og tok parti.

Og som med disse store sakene, kommer man heller ikke til å oppnå hverken fred i verden, en bærekraftig jord eller økonomisk og sosial likhet ved å sitte på rumpa og forholde seg «nøytral» til alle verdens problemer.

Slår tilbake på seg selv

Skogstrøms beretninger om folk som skriker ut om betente temaer, er skremmende. Problemet for min del er at jeg ikke har hørt disse folkene selv, er jeg da selv ignorant?

Hvem er det egentlig du skriver om, Skogstrøm? Er det politikeren i avisen eller klassekamerater med rasistiske uttalelser? Eller er det «mamma og pappa og gutta på fotballaget»?

Skogstrøm skriver at det er «ignoranse eller naiv idealisering» hun ikke finner greit. Ser du ikke da at dine egne argumenter slår tilbake på deg selv? Er ikke tanken på at mennesker aktivt skal skyve politikken fra seg naiv idealisering?

Det er vårt samfunnsansvar å engasjere oss.