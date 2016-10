Jeg ønsker meg en venn | Martine Halvorsen

Det å være selvstendig og lykkelig er viktig i dagens samfunn. Det er tabu å vise for mye følelser, samtidig som vi heier frem de som tør å fortelle.

Jeg ønsker minst mulig tabu, men enda mer ønsker jeg meg en venn.

Jeg slår ofte av mobilen, fordi jeg ikke orker påminnelser om hvor ensom jeg føler med der jeg sitter alene, fordi jeg ikke orker å ta del – og fordi jeg faktisk ikke har noe å dele.

Husker ikke forrige bursdag

Jeg ønsker meg en venn.

Jeg ønsker meg en venn som ønsker å stille opp, en venn jeg kan ringe når som helst, en venn som gir meg oppmerksomhet, og en venn som inviterer meg i bursdagen sin.

Jeg kan ikke huske sist jeg ble invitert i en bursdag

Jeg kjøper ikke unnskyldningene om at jeg har så mye annet kult å gjøre, og at jeg aldri kan uansett.

Jeg ønsker meg en venn som er snill, en venn som ikke alltid er opptatt, og en venn som ikke alltid er sliten. Jeg ønsker meg en venn som arrangerer jentekvelder, og som ønsker å invitere meg. Jeg sier gjerne takk til en kveld med kompiser også, det er like bra!

Jeg kan nemlig ikke huske sist en venninne inviterte meg på jentekveld.

Vil ikke late som

Jeg føler ofte på klumpen i brystet, spesielt en sen lørdagskveld. Den klumpen som forteller meg at jeg ikke er bra nok, og at jeg antageligvis skal dø alene. Ironisk? Tja.

Jeg vet det er tabu, men jeg vil ikke være en del av dem som later som

Den klumpen som forteller meg at jeg igjen ikke strekker til, og at jeg igjen ikke er invitert. Samtidig passer jeg på å fortelle dem at de skal kose seg, uten helt å vite om det oppfattes som bittert eller velment. Er jeg rar, snakker jeg for høyt, er jeg ikke kul nok?

Jeg er ofte ensom, og jeg hater det.

Jeg vet det er tabu, men jeg vil ikke være en del av dem som later som, der jeg gjemmer meg bak 50 000 Instagram-følgere, dårlige unnskyldninger og en fasade.

Lær meg å like kaffe

Jeg vil tørre å påstå at de fleste av oss har nok med oss selv, å komme oss gjennom dagene og opprettholde det vi har.

Kanskje det er på tide at vi er ærlige, om vi har en fantastisk dag eller ei? At vi slutter å love at man skal møtes neste uke og ta en kaffe. Kanskje det er grunnen til at jeg ikke liker kaffe?

Så jeg ønsker meg en venn, som ikke kun møter meg på trikken og forslår et møte vi begge vet aldri kommer til skje, en venn som prioriterer meg, og en venn jeg kan le sammen med.

Jeg har også lyst til å lære meg å like kaffe, så hvis du har lyst til å bruke tid på å lære meg det, så blir jeg veldig glad.

Men jeg må forberede deg på at det kommer til å ta tid. Jeg håper ikke at det er å forvente for mye, og at dette er grunnen til at jeg ofte er ensom.

Nå vet du hvert fall at jeg er det, så hvis du også er det. Kanskje vi kan bli venner?

