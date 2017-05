To av tre nordmenn vil bytte jobb hvis lønnen er bedre. Det viser verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse Randstad Workmonitor fra 2016.

Mange av oss nordmenn er altfor opptatt av yrker som gir oss god lønn.

En lønning som er høyere enn gjennomsnittslønnen på 43.300 kroner i måneden. For meg er 43.300 kroner i måneden greit for å kunne leve et «normalt liv».

Du har råd til mat, klær og et trygt sted å bo. Men det er så klart ikke tilstrekkelig nok.

Svært heldige

Livet handler ikke bare om å leve mest mulig luksuriøst. Faktisk vil jeg definere luksus som det å ha mat på bordet hver dag, et trygt sted å bo, familie og venner rundt seg og å ha mulighet til å ta en utdanning.

Livet handler ikke bare om å bo i en svær villa og å spise på restaurant hver uke

Hvis vi sammenligner oss med land hvor mange innbyggerne tjener 1,90 dollar om dagen, som defineres som fattigdomsgrensen, er vi faktisk svært heldige.

For materialistiske

Det vi nordmenn allerede har, er det mange andre barn og voksne streber etter. Vi nordmenn er for materialistiske. Livet handler ikke bare om å bo i en svær villa og å spise på restaurant hver uke.

Jeg savner takknemligheten.

