Jeg trodde noen ville hjelpe meg med å plukke søppel. Det skjedde ikke | Astrid Oseid

Søndag 7. mai dro jeg en tur ned til Bogstadvannet. Synet som møtte meg da jeg kom frem, sjokkerte meg.

På hjørnet av stranden lå store mengder søppel strødd rundt, alt fra plastposer til engangsgriller.

Denne stranden blir daglig brukt av både dyr og mennesker. Personer i alle aldrer drar dit for å sole seg, bade, leke, bare slappe av eller andre ting.

At en liten søppeldynge hadde etablert seg på siden av denne stranden, terget frem sinnet i meg.

I tillegg sto to halvfulle søppelkasser bare 10 meter unna. Jeg skjønner ikke hvorfor det var så vanskelig å kaste søppelet i dem. Så slitsomt kan det vel ikke ha vært å gå de 10 ekstra meterne?

Ingen kom med et smil

Det virket ikke som at noen av de andre jeg var på stranden med merket det. Kanskje de bare valgte å ignorere det?

Det skal vel ikke så mye til før man lukker øynene og ser bort fra problemer, eller hva?

Uansett plaget det meg.

Jeg hadde følelsen av at noen kanskje ville hjelpe meg om jeg startet med å rydde bort søppelet, eller i det minste diskutere hvor ekkelt det var at søppelet lå der med meg. Det skjedde ikke.

For ja, vi har alle et ansvar

I om lag 15 minutter plukket jeg opp søppel og kastet det. Jeg fortsatte til det meste lå i søppelkassen.

Flere personer gikk forbi meg da jeg ryddet, noen så litt på meg, men det var ikke snakk om at noen i det hele tatt kom til å gi meg et smil, et oppmuntrende ord, eller det som hadde vært aller best; hjelpe meg.

Hvem skal egentlig rydde?

Når det ikke er sitt eget rot, så skjønner jeg at det er vanskelig å føle ansvar for å rydde opp. Det er de som kastet søppelet på bakken, som er hovedproblemet, men hvis de ikke rydder opp etter seg selv, hvem skal gjøre det da?

For ja, vi har alle et ansvar selv om vi kanskje ikke regner alt som «vårt rot». Det er vårt rot.

Vi deler denne planeten, og det går utover absolutt alle hvis søppel blir liggende etter å ha blitt kastet på bakken.

Det blir snakket om miljøvern under utrolig mange omstendigheter. Jeg har hatt om det på skolen flere ganger, og miljøskriverier pryder ofte avisene. Alle vet at miljøskader er et problem. Hvorfor er det da så mange som ikke gidder å ta litt ansvar når det faktisk gjelder?

Lese flere lignende saker?