Jeg var heldig. Det er det ikke alle afghanske asylsøkere som er. | Samiullah Sherzad

Jeg kom til Norge fra Afghanistan juli 2015. Da var jeg 14 år.

Først fikk jeg bo på et omsorgssenter med 10 andre gutter i skogen i Trøgstad. Jeg måtte vente i noen måneder for å få intervju med UDI.

Vi var syv stykker som kom samtidig, og jeg var den siste som fikk svar på om jeg fikk bli i Norge.

Svaret kom 23. desember, og jeg fikk bli.

Trives godt

I ett år bodde jeg på omsorgssenteret, og jeg lærte norsk. Deretter fikk jeg komme til Oslo, og jeg fikk bo i en norsk familie.

Nå går jeg på vanlig ungdomsskole og har fått venner både fra Norge og fra mange andre land. Jeg har det kjempebra og trives godt.

Hvorfor fikk de ikke bli?

Likevel tenker jeg mye på de andre guttene som fremdeles venter på intervju og på svar fra UDI.

De har foreløpig ikke noe liv. De bare venter

Nå er det mange som må vente mye lenger enn jeg måtte. Både på et intervju og på det endelige svaret.

De fire andre guttene som kom 2 til 3 måneder etter meg, fikk svar mye senere enn meg. En fikk bli, men tre fikk bare bli i Norge i ett år. Hva som skjer etter det, vet de ikke ennå.

Og det er ingen som skjønner hvorfor de ikke fikk bli slik som oss andre.

Privat

De har ikke noe liv

Nå har jeg vært på mange mottak og omsorgssentre der jeg har besøkt andre afghanske gutter som ikke har det så bra som meg.

De har ikke fått svar på om de får bli i Norge. De har foreløpig ikke noe liv. De bare venter og venter.

Alle forteller det samme. De er alle fortvilte, og de vet ikke hva de skal gjøre.

De er redde for å bli sendt tilbake til Afghanistan. De forstår ikke hvorfor de skal lære seg norsk hvis de likevel skal bli sendt ut. Alt de tenker på, er når de får svar og hvordan det skal gå med dem etter å ha fått et ja eller et nei.

Afghanere forsvinner

Mange afghanere har brukt flere måneder for å komme seg til Norge.

Alle flyktninger jeg har snakket med, har opplevd situasjoner på veien der de har trodd at de skulle dø. Og så kommer de til Norge og får beskjed om at de ikke får bli.

Flere av disse har forsvunnet fra Norge, og ingen vet hvor de er blitt av eller hvordan de har det.

Afghanistan er ikke trygt

Det har vært krig i Afghanistan i rundt 40 år. Nå sier UDI at Afghanistan er blitt tryggere, men det er ikke sant. 13. april traff en megabombe, «alle bombers mor», Afghanistan.

Hvordan kan UDI si at Afghanistan er blitt tryggere?

Hvordan kan man si det når det slippes bomber som gjør at folk blir drept eller må flykte?

Les flere innlegg om asyldebatten: