For meg tok det lang tid bare å kunne innrømme for meg selv at jeg var skeiv. Jeg var oppdratt i kristent hjem på Sørlandet. Jenter skulle bare være med gutter, ikke andre jenter.

I familien min var det noen med negative holdninger mot skeive mennesker, og naturligvis smittet de over på meg. Helt frem til jeg var rundt 14 år, ble jeg ukomfortabel av tanken på meg selv med en jente.

Det var ikke naturlig, og den kristne troen min aksepterte ikke homofili.

Hinting fungerte ikke

Ironisk nok var det på vei hjem fra konfirmantundervisning at jeg skjønte jeg var forelsket i en jente for første gang. Det var veldig skummelt.

Da jeg fikk min aller første kjæreste, en jente jeg var stupforelsket i, kjente jeg presset på å komme ut enda sterkere

Jeg kjente ingen andre skeive til å begynne med, men litt etter litt fortalte jeg til nære venner om legningen min. De aksepterte meg for den jeg var, og lenge holdt det bare at disse vennene visste om det.

Å skulle komme ut til familien min, og for så vidt resten av verden, var mye vanskeligere.

Lenge tenkte jeg på når, hvor og hvordan. Jeg prøvde noen ganger å hinte om at jeg ikke var heterofil, men det fungerte ikke i det hele tatt.

Hadde angst for hvordan folk kom til å reagere

«Men DU er jo heterofil!», fikk jeg høre en gang jeg prøvde å fortelle at jeg hadde mange skeive venner.

Da jeg fikk min aller første kjæreste, en jente jeg var stupforelsket i, kjente jeg presset på å komme ut enda sterkere. Jeg funderte lenge på hvordan jeg skulle gjøre dette.

Angsten som konstant fortalte meg hvor dårlig alle kom til å reagere, gjorde ikke akkurat situasjonen noe bedre.

Skrudde av telefonen

Til slutt postet jeg en status på Facebook om at jeg var i et forhold med jenta. Jeg husker hvordan jeg postet statusen, skrudde av telefonen min og så dyttet den inn i hendene på en venn av meg, så jeg slapp å tenke på det på en stund.

Da jeg kom hjem, ble jeg lettet over at det eneste foreldrene mine spurte om, var hvem jenta var og hvor hun kom fra.

Første gang jeg var på ungdomsmøte i kirken etterpå, hadde jeg en stor klump i magen.

Heldigvis var det ingen negative reaksjoner.

Jeg tror de fleste ikke brydde seg så mye uansett. Alle andre familiemedlemmer, venner og bekjente har også akseptert meg for den jeg er, og jeg er kjempetakknemlig for alt.

