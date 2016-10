I går kom Si ;D-innlegget jeg har ventet på. Den maskuline homofile mannen André Bjugstad (20) skriver om hvordan han angrer på å komme ut av skapet som homofil.

Ikke fordi han blir mobbet. Ikke fordi familien slår hånden av ham. André føler han ikke passer homostempelet han nå har fått. Ideen om at homofile er feminine gutter som liker shopping i byen, og som ser på serier på Netflix.

Han beskriver seg selv som en bygdegutt som liker fotball, fart og spenning.

Han føler seg som «en normal gutt» og insinuerer at inntrykket hans av homofile er noen som gjør mye ut av seg.

Alle homofile er ikke «lættis»

Dette er delvis sant. Mange av de synlige homofile, enten om det er på TV eller i samfunnsdebatten, er personer som gjør mye ut av seg.

Homofobi er på rask tilbakegang i Norge. Det er få som blir mobbet og ekskludert for legningen sin. Homogeneralisering er imidlertid fortsatt et alvorlig problem.

Som Emma fra Skam sier i fredagens episode: «Homser er så lættis».

Hun viser til homovennen Eskild, som står og danser flørtende i hjørnet med rosa parykk og neonsminke i ansiktet.

Jeg er som Eskild på fest. Og jeg skammer meg ikke over det. Det er kanskje stereotypisk homo, men det er sånn jeg er.

Likevel må ikke dette tegne et bilde av alle homofile. Alle homofile menn er ikke «lættis». Mange er «normale», slik som André sier.

Noen liker fotball, noen liker å kjøre traktor. For dem handler det ikke om livsstil, men om hvem de forelsker seg i.

Finner ikke plass i «homo-båsen»

Jeg vet derfor at hver gang jeg danser flørtende til Britney Spears, snakker om hvor mye jeg elsker Frustrerte fruer eller vifter ekstravagant med armene, gjør jeg det vanskeligere for mange homofile å komme ut av skapet.

Jeg opprettholder en fordom om at homofile kun er feminine. Men maskuline homofile er overalt.

De kommer dessverre bare sjeldnere ut.

Morten Uglum

De er den typen som ingen kunne gjettet var homo, selv ikke kona, før hun fersker han i å ha en affære med en mann 20 år ut i ekteskapet. Disse mennene kommer ikke ut tidligere fordi de ikke føler at det er en plass til dem i «homo-båsen».

Maskuline homofile er tradisjonelle

Ønsket om å være normal gjelder nemlig også familie. Flere maskuline homofile enn feminine er veldig opptatt av familie, og da gjerne tradisjonell familie. Flere unger, bikkje og Volvo.

Maskuline homofile er overalt

André Bjugstad skriver om dette i Si ;D-innlegget sitt: «Tanken på at jeg ikke kan stifte familie, gifte meg med en fin jente, få to barn, er kjip.»

Ordene stikker selvfølgelig veldig i brystet. Jeg har lyst på familie selv, og det gjør vondt at mange homofile tenker slik.

Det gjør meg engstelig for at en fremtidig mann vil tenke at jeg ikke kan gi ham hva han vil ha. At ikke adopsjon, hvis vi er heldige nok til å få lov til å adoptere, vil være godt nok.

Eller at jeg ikke vil være «normal» nok.

Andre forbilder enn Sofa-Tore

Det er på tide at den maskuline homokampen starter.

Det er ikke lenger nok med homoforbilder som Sofa-Tore, Skam-Eskild og Blomster-Finn. De hjelper ikke alle homofile å være åpne.

Vi behøver andre på banen. Isak i Skam virker som et lovende eksempel på en maskulin homofil gutt i populær kultur, men vi trenger flere virkelige forbilder.

Maskuline fotballspillere, Lars Monsen-er, politimenn, nyhetsankere må komme ut og snakke høyt og ærlig.

Vi trenger «normale» homofile forbilder

Vi trenger «normale» homofile forbilder.Inntil den tid er homokampen langt fra vunnet.

Hør Aftenpodden Si; D: Ungdoms forhold til homofili

Hvorfor tagger gutter bilder med #nohomo om de klemmer en annen gutt? Er det nok homofile og lesbiske på tv og i serier? Hvorfor er det så fotballspillere som står frem som homofile?

Helen Hong (19), Kine Marie Bækkevold (19) og Sander Lerøen (17) diskuterer i Si ;Ds sommerpanel.

Hør med et klikk her:

Hvorfor hater folk i kommentarfeltet?

Vi spør vår faste psykolog Jørgen Flor om de psykologiske grunnene som ligger bak.

Si ;D-skribent Julie Moholt (21) mener de voksne er verst på å hetse i kommentarfeltene, mens sosiale medier-ansvarlig i Aftenposten, Kristin Grøntoft, gjester oss for å fortelle hvordan Aftenposten jobber når vi modererer kommentarfelt.