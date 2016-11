Jeg vet hva islam sier, men abort er et valg jeg klarer å ta selv

Jeg er en sterk, ung kvinne, og jeg er i stand til å tenke selv. Jeg er lei av at vi fortsatt har den evige diskusjonen om abort, enda jeg bare er 14.

Jeg orker ikke dette lenger. Vi er nødt til å komme oss ut av den evige, dumme debatten og skjønne at vi lever i 2016. Alle bør skjønne nå at kvinner er i stand til å ta valg for seg selv.

Det handler ikke lenger bare om menn som styrer kvinner, men om respekten for friheten til å kunne velge

Selv er jeg muslim og fullt klar over hva min religion mener om saken, men jeg er også et menneske, en ung kvinne som er lei av at folk skal stå på gaten og dele ut flyers, mens de roper ut til hele verden at de er imot abort.

Det handler om at det kanskje er en annen ung kvinne der ute som vil ta abort, og at andre heller velger å presse på med deres egen tro og mening.

Så kjære alle dere som mener abort er feil, vær så snill, hold det for dere selv og respekter faktumet at vi er forskjellige og tar annerledes valg.

For min del kan du gjerne beholde ungen, men ikke press andre til å ta det samme valget.

