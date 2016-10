Jeg vet ikke hva lærerne mine hadde i matte, men jeg hadde gitt dem seks i pedagogikk | Martine Ågotnes

Vi husker alle den læreren som forandret skolehverdagen din. Den læreren som motiverte og engasjerte. Den læreren som ga deg troen og fikk deg til å føle deg trygg i de mest utrygge situasjoner. Den læreren som viste at hun brydde seg om deg – beviste at du var mer enn en jobb.

Hva skulle vi gjort uten disse lærerne?

Jeg ble sett

Jeg har vært heldig. Jeg har hatt flere lærere som har vært med på å forandre skolehverdagen min.

Hun så at jeg slet, hun så at jeg ville og hun hadde en løsning

I førsteklasse mistrivdes jeg på skolen. Jeg følte jeg forsvant blant mengder av SFO-barn. Jeg nektet å gå på skolen. Dette slet på både meg og på foreldrene mine. Det var da førsteklasse-læreren min tok affære. Istedenfor å gå rett til SFO og forsvinne, fikk jeg lov til å komme inn i klasserommet hennes før resten av klassekameratene mine.

Her fikk jeg en mulighet til å få en rolig start på dagen. Jeg hjalp til å gjøre klart klasserommet, og jeg ble ordentlig sett.

Privat

Læreren min snakket med meg og ga meg små oppmuntringer da jeg hjalp henne. Sakte, men sikkert ble jeg mer trygg på skole og SFO. Takket være denne læreren ble et hat for skolen forandret til at jeg elsket stedet.

Har alt med hvem de er

Å skrive var alltid en utfordring for meg. Jeg speilvendte nesten hver eneste bokstav i alfabetet og hadde mer enn én skrivefeil i hver setning. Jeg ble frustrert. Jeg likte godt å skrive, men alle feilene skygget over det jeg ville si.

Hun så at jeg slet, hun så at jeg ville og hun hadde en løsning. Logoped. Det var en forklaring på denne utfordringen. Nemlig dysleksi.

Hjelpen kom i form av PC med rettskrivningsprogram som ble min bestevenn. Dette gjorde underverk for skrivegleden min.

En god lærer kjenner elevene sine, ikke bare Pytagoras læresetning

Grunnen til at disse lærerne var med å forme skolehverdagen min hadde ingenting å gjøre med mattekarakteren. Det hadde alt med hvem de var og hvordan de formidlet. Jeg vet ikke hva lærerne mine hadde i matte, men jeg vet at jeg hadde gitt dem seks i pedagogikk.

Skremmende tanke

Det er vel og bra å ha fire i matematikk på videregående, men gjør den fireren at du på magisk vis har evnen til å lære vekk matte?

Det er ikke det som gjør deg til en god lærer. En god lærer kjenner elevene sine, ikke bare Pytagoras læresetning. En god lærer tenker på hvordan hun kan hjelpe elevene på en best mulig måtte, ikke bare hvordan løse et algebrastykke.

En god lærer vet hva som skal til for å få elevene til å forstå, ikke bare hva som skal til for å regne varians.

Skolen er ikke bare et sted for å lære. Det er også et sted for å utvikle seg. Læreren er ikke bare der for å lære fra seg. De er der for å hjelpe eleven med å finne ut hvem de er og hva de vil. Vi trenger lærere som bryr seg. Tanken på at én dårlig eksamen kan ødelegge for mange fantastiske lærere, er skremmende.

Ikke ta vekk de lærerne som faktisk bryr seg.

