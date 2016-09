Jeg vil ikke ha et perfekt liv. Vil du hjelpe meg? | Martine Øverland (20)

Kjære fremtiden. Jeg er en jente på 20 år. Du tror kanskje at jeg er i min beste alder, men det er jeg ikke. Jeg er i min verste alder.

Jeg er i alderen hvor utseende og status betyr alt. Jeg er i den alderen der det jeg har på meg er viktigere enn hvordan jeg er som person. Jeg er i den alderen der jeg er bra nok til å bli med på fest dersom jeg er en suksess i andres øyne.

Livet i dag er et jag

Kjære fremtiden. Jeg ønsker at du gir meg pusterom. Jeg vil ikke strebe etter å være perfekt resten av livet. Jeg vil det ikke nå heller, men jeg føler at jeg ikke har noe valg. Livet i dag består av et jag etter noe man aldri får tak i.

Jeg vil ikke strebe etter å være perfekt resten av livet.

Kjære fremtiden. I dag leter mennesker etter det perfekte liv. Men jeg ønsker ikke å finne det. Jeg ønsker meg bare et liv som er verdt å leve. Et liv for meg, og ikke for alle andre.

Penger er ikke alt

Kjære fremtiden. Jeg ønsker meg et samfunn som sier det er greit at en 18- åring velger å «bare» jobbe i butikk. Jeg ønsker meg et samfunn som godtar mennesker for den de er og ikke velger venner ut ifra fine bilder på Instagram.

Jeg ønsker meg en fremtid der penger ikke er alt, men at en sykkeltur til stranden betyr like mye som å kjøre vannscooter og drikke Möet på et kleint vorspiel.

Kjære fremtiden.

Kjære fremtidens barn.

Kjære fremtidens ungdom.

Kjære fremtidens foreldre.

Kjære fremtidens samfunn.

Jeg ønsker meg en fremtid som gjør det mulig for alle mennesker å kunne føle seg bra nok.

Vil dere hjelpe meg med det?

Mange unge vil komme seg bort fra press og høye forventninger. Her kan du lese noen flere tanker:

Har du hørt Aftenpodden Si ;D?

I denne episoden tester vi mindfulness på lufta. Med oss i studio har vi skeptiker Martine Halvorsen (18), kjent fra TV 2-serien Sykt Perfekt. Kan vår psykolog hjelpe henne å stresse ned i den hektiske hverdagen, eller er hun like skeptisk etter å ha prøvd?

Hør episoden her, eller abonner i iTunes: