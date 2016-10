Aftenposten har invitert seks ungdommer til å skrive om hvordan det er å komme ut av skapet i dag. Du kan lese de fem andre innleggene nederst på siden.

Helt siden jeg var liten har jeg følt meg så annerledes fra mange andre. Som om at jeg ikke passet helt inn.

I barnehagen og på barneskolen hadde jeg aldri de samme interessene som de andre guttene. Jeg visste allerede da at det var noe galt uten at jeg kunne sette fingeren på hva det var.

Jeg hadde ikke noe kunnskap om homofili og at det i det hele fantes noen andre som tiltrekkes av det samme kjønn.

Det var liksom helt fjernt.

Ville ikke leve i løgn

Desto eldre jeg ble, jo mer snakk om homofili ble det, og jeg skjønte mer og mer at jeg var homofil. «Det er bare en fase, det går over», tenkte jeg i flere år.

Privat

Det virket helt fjernt at jeg skulle være det, og prøvde i flere år å fortrenge det, selv om jeg innerst inne visste det.

Først da jeg gikk på videregående, begynte jeg å akseptere det. Heller ikke da turte jeg å snakke med noen om det.



Da jeg var ferdig på videregående og skulle flytte til Bergen for å starte på eiendomsmeglerstudie, hadde jeg et sterkt ønske om å starte med blanke ark og å unngå å leve i en løgn om hvem jeg egentlig var.

Jeg publiserte et bilde på Instagram der det sto «I am gay»

Sommeren 2015 tok jeg et stort steg og fortalte mine nærmeste venner og familie at jeg er homofil.

Har ikke vært lett

I Kvinnherad, hvor jeg er født og oppvokst, kjenner man alle, og rykter sprer seg raskt.

Dette var noe jeg ville unngå, så jeg publiserte et bilde på Instagram der det sto «I am gay».

Det å holde på en slik hemmelighet i så mange år uten å snakke med noen om det, har ikke alltid vært like lett. Man satt hele tiden med en redsel om at venner og familie ville vende meg ryggen og ta avstand fra meg dersom jeg fortalte de det.

Slik endte det heldigvis ikke.

Jeg gleder meg til den dagen alle kan bli akseptert på lik linje, uansett legning

For de fleste kom det ikke som noe sjokk, og venner og familie har alltid stilt opp for meg og akseptert meg, noe jeg er ubeskrivelig glad for.

Dessverre er det ikke slik for alle, og jeg kjenner jeg gleder meg til den dagen alle kan bli akseptert på lik linje, uansett legning. For den dagen kommer, tro meg.

