Jenter sender ikke nakenbilder for å bli kule

De siste dagene har det dukket opp noe på Facebook-veggen som er veldig frustrerende. Hva er det? Debatter som handler om ungdomslivet.

Og hvem er det som snakker? Voksne. Vet de hvordan ungdomslivet er i dag?

Nei. Det er nettopp det som er problemet: Voksne mennesker som snakker om problemer blant ungr. Ja, de har forstått en del, men de har flere hull med ting de ikke har forstått, hvor de bare putter inn det som høres best ut.

Grunnen er feil

En sak jeg så forleden, var at noen jenter sender nakenbilder, og at disse bildene blir lekket. Hva er det så de voksne har fått med seg?

Jo, at noen jenter sender nakenbilder til jevnaldrende og eldre gutter. Og det som da ofte skjer med disse bildene, er at de blir videresendt, og på kort tid har mange fått bildet.

Dersom jenta hadde ønsket, hadde hennes samling vært ti ganger så stor

De voksne fokuserer da på hvorfor disse jentene sendte bildene av seg selv, og svaret på det er jo ifølge dem «at de yngre jentene har lyst på oppmerksomhet fra de eldre guttene, eller har lyst å bli kule».

De voksne har misforstått mye

Så hva er det de voksne har misforstått? Mye! Jenter sender ikke slike bilder for å bli kule eller for å få oppmerksomhet. Hvorfor kan ikke hun bare ha sendt de bildene fordi hun var kåt, nettopp hadde tatt et bilde der kroppen hennes så kjempebra ut og bare ønsket å vise seg frem for en digg gutt? Det er jo akkurat det gutter gjør, og burde det ikke være likt for begge kjønn?

Vil vise det frem

En annen grunn til at en jente sender nakenbilde, er at hun ønsker å svare med det samme som hun selv nettopp fikk tilsendt. For er det én ting jeg kan love dere, så er det at for hvert nakenbilde jenta sender, har gutten sendt minst fem av seg selv.

Nå spør kanskje dere voksne dere selv: Dersom begge sender bilder, hvorfor er det bare jentas som blir lekket og laget stort oppstyr av?

Svaret er egentlig ganske enkelt. Dersom en gutt får et nakenbilde av en jente, kan det hende at han syns det er kjempekult, og derfor kan det også hende at han føler trangen til å vise det frem til alle kompisene sine, som ikke klarte å skaffe seg noen nakenbilder den kvelden. Og noen få dager senere har bildet spredd seg som ild i tørt gress.

Guttene er problemet

Hvis du nå snur dette rundt, og det er jenta som får bildet, så er ikke det noe spesielt for henne. Hun har allerede fått en del av andre gutter, og hun vet nesten med sikkerhet at hun kommer til å få ti nye neste kveld.

Problemet her er ikke jenter som sliter med selvtilliten og ønsker å bli kule ved å sende nakenbilder av seg selv, men gutter som syns det er dritkult faktisk å få et bilde – som de derfor sender rundt for å skryte.

Og ja, til slutt blir kanskje bildene til jenta bare en del i hans store, vakre samling, men husk dette: Dersom jenta hadde ønsket, hadde hennes samling vært ti ganger så stor.

