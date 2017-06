Jenter tjener ingenting på kroppspress. Vi er taperne. | Aila Emilie Kamaly

7. juni skrev samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen at kvinner skaper et stort kropps- og utseendepress blant gutter.

Først vil jeg si at Aasmundsen har rett i at vi alle må ta et oppgjør med dagens skjønnhetsidealer.

Semb Aasmundsens innlegg kan du lese her: Jenter skaper et stort utseendepress blant gutter

Han tar opp noe utrolig viktig som veldig mange føler på, og som ikke bare rammer jenter, men også gutter.

Dessverre bommer han veldig når han reduserer dette samfunnsproblemet til en slags sosial bevegelse skapt av unge kvinner.

Dårlig selvbilde, kroppspress og spiseforstyrrelser oppstår ikke fordi venninnen din sier at sixpack er fett.

Akkurat som at unge gutter ikke har skylden i at jenter får spiseforstyrrelser, så har heller ikke jenter skylden for at gutter ikke vil gå på stranden.

Skal vi ta et skikkelig oppgjør med skjønnhetstyranniet, kommer vi ingen vei med å legge skylden på hverandre mens milliardindustriene får plassere seg uskyldig på sidelinjen.

Det «perfekte» er et varemerke

Vi lever i et samfunn hvor den «perfekte» kroppen og utseendet er blitt et varemerke man kan selge.

Og det selger.

Mote-, skjønnhets- og reklameindustrien, for ikke å snakke om pornoindustrien, tjener enorme summer på å selge oss dette idealet.

Hvem er faktisk den store stygge ulven?

Jenter tjener ingenting på dette kroppspresset. Vi er de største taperne.

Vi bør alle være bevisste på hvem som faktisk er den store stygge ulven og forsøke å endre dem.

Vi må slå ned på retusjerte kropper i moteblader og klesbransjens utelukkende bruk av syltynne modeller.

La oss stå sammen mot dem som tjener penger på dette, heller enn å plassere skyld hos hverandre. Slik kan vi gjøre en forskjell.

