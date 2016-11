Jo, religion burde påvirke kalenderen vår. Norge er et kristent land. | Preben Dimmen

På Si ;D 14. november argumenterer «Sima» for at «helligdager bør være dager som er viktige for Norges historie, ikke kristendommen», og spør hvorfor våre feriedager fortsatt blir påvirket av den tidligere statsreligionen.

Det finnes ingen større allmenn del av norsk historie enn den kristendommen utgjør.

Vi har gått fra å kunne sette ut barn i skogen for å dø, til å bli et samfunn hvor mennesket ble ansett som mer enn bare kjøtt og blod.

Praksiser som norrøn blodhevn og utsettelse av barn ble sterkt motarbeidet av den nyankomne religionen.

Religiøse forskjeller er avgjørende

Bare dette alene viser den viktige rollen kristendommen spilte i skapelsen av nasjonen vi har æren av å tilhøre i dag.

Reiser man rundt i Europa, eller verden for øvrig, finner man raskt ut hvor avgjørende selv de minste religiøse forskjeller mellom land kan være.

Små variasjoner, som hvorvidt landet er katolsk eller protestantisk, kan fortelle mye om hvordan samfunnets generelle verdisyn, sosiale normer og strukturer vil se ut.

Jeg er personlig ikke-troende og hverken medlem av Den norske kirken eller et annet trossamfunn. Allikevel ser jeg ikke problemet med at vi i Norge tar ut ferie i anledning kristne høytider.

Kristendom er historien vår

Norge har vært, og vil fortsette å være, et land tuftet på kristne verdier og levesett.

Om man ikke ønsker å feire på tradisjonelt vis, kan man simpelthen bruke ferien på noe annet.

Kanskje er det en idé at vi som tilhører den yngre garde, blir tørrere bak ørene før vi eksperimenterer med kulturen vår som prøvekanin.

«Sima» ønsker bare helligdager som er viktige for Norges historie på kalenderen, og jeg kan egentlig si meg enig.

Beleilig nok er det allerede slik. Kristendommen er en essensiell del av Norges historie.

