Juridisk kjønn: Du er det kjønnet du er, ikke hva du føler deg som | Leon Solve Mossing Knudsen

Året er 2017 og samtlige ungdomspartier har vedtatt at de enten er for et tredje kjønn eller mot juridisk kjønn, og Stortinget har vedtatt at man kan skifte juridisk kjønn uten at det stemmer med det biologiske. En debatt preget av hva man føler seg som, og ikke hva man faktisk er.

Hva slags forskjell utgjør den ene bokstaven i passet ditt?

Slik jeg ser det, så kommer det til å få eieren av passet til å føle seg bra en periode helt til hen innser at hen kommer til å bli nektet inngang til en rekke land fordi informasjonen i passet ikke stemmer. Hvis man er biologisk kvinne og føler seg undertrykt, kommer ikke den ene bokstaven til å forandre noen ting. Faktum er at du fortsatt er kvinne.

Da mener jeg at det er mye bedre å bekjempe urettferdigheter i samfunnet, fremfor å legge problemet til sides for en selvrealiseringssak som dette.

Negativt fokus på kjønn

Noe jeg ofte hører i denne debatten, er at man ikke vil bli definert av kjønnet sitt. Det er jeg helt enig i. Jeg liker å bli definert ut ifra tankene mine, hvilke bøker jeg leser og hvilket instrument jeg spiller. Ikke kjønnet som står i passet mitt. Jeg har ikke noe behov for at favorittfargen min står i passet mitt. Jeg ser på det som negativt at kjønn har spilt en så stor rolle som den har gjort når det kommer til folks identitet. Men ved å starte en debatt om å innføre et tredje kjønn, blir det bare mer fokus på kjønn. Hva skal du med den X-en hvis du ikke skal si det til noen?

Dette er problematisk fordi pass identifiserer fysiske egenskaper

Jeg frykter at det store fokuset på kjønn kun kommer til å tydeliggjøre akkurat kjønn i samfunnet, en uønsket effekt.

Er jorden flat også?

Er det ikke en forskjell på kjønnsidentitet og kjønn? Hva jeg føler meg som, har lite å si på hva jeg faktisk er. Om jeg føler meg to meter høy, er jeg fortsatt bare 182 centimeter. Om jeg føler at jeg er 10 år, så er jeg ikke 10 år. Jeg er 18. Hvis vi skal begynne å tukle med informasjon om kjønn på denne måten, kan det fort smitte over på andre ting. Dette er problematisk fordi pass identifiserer fysiske egenskaper.

Videre har jeg ingen problemer med at folk har en annen kjønnsidentitet en det biologiske kjønnet sitt.

Hvis noen som heter Andreas helst vil bli kalt Andrea, er det helt greit for meg, men Andrea er fortsatt biologisk en mann.

Om vi skal gi blanke i vitenskapen på den måten som blir foreslått, bør vi kanskje si at jorden er flat også, slik at vi ikke tråkker på noen tær.

