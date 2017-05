Kan en biceps-fanatiker med kyllingben styre landet? Nei. | Daniel Fladvad

Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiets (Ap) landsmøte gikk av stabelen, og forrige mandag pekte Aftenposten på hvilke reverseringer partiet vil iverksette dersom de sitter i regjering til høsten.

Problematisk er det at et parti går til valg for å stagnere landets utvikling, og vondt er det når de langer ut mot kommunereformen.

Det er forståelig at Ap følger Senterpartiets fotspor når stien fører til økt oppslutning.

Utfordrende er det at de på veien har mistet synet på helheten.

Privat

Landet må bygges helhetlig

Og samfunnet som helhet kan sammenlignes med kroppen som helhet.

På lik linje som landet skal bygges, kan kroppen også bygges. For dem som vil bli store og sterke, må alle muskelgrupper utfordres. Det innebærer treningsøkter som det er lett å finne glede i, men det må også gis tid til de spesielt kjedelige og tunge øktene.

For mange kan dette være «leg-day» og dagevis med stølhet, eller de pinefulle intervalløktene som får deg til å gispe etter luft.

Kommunereformen kan minne mye om en knallhard intervalløkt

Det er nemlig variert og helhetlig trening som bygger en vellykket kropp, akkurat som helhetlig og konstruktiv politikk bygger et vellykket samfunn.

Kommunereform er lik intervall

Kommunereformen kan minne mye om en knallhard intervalløkt. Den er nedprioritert, vanskelig å gjennomføre med stil og utsettes støtt og stadig.

Til og med når man er godt inn i økten, er det fristende å kaste inn håndkleet.

Fordi det å løpe en god intervall handler ikke bare om hardt arbeid, det krever viljestyrke og troen på seg selv. Men for dem som har stått løpet ut og trosset smerten, venter en personlig seier etterfulgt av et sterkt sinn og en sterk kropp.

Derfor er det synd å se at Ap kaster inn håndkleet så langt inn i løpet, mållinjen er jo rett rundt hjørnet.

Vi står foran et nytt veivalg

Ap i opposisjon minner mye om den engasjerte typen på gymmen som tror han kan alt. Han skal til enhver tid rette på teknikken til gymmens store helter, men er ikke like fullt engasjert i egen trening.

Kritikken er vanskelig å forstå, og enda vanskeligere er det å forstå hvordan de selv ville agert i posisjon.

Den blåblå regjeringen kan stolt se tilbake på de siste fire årene.

Ikke bare har de håndtert kriser med stoisk ro, men også lagt til rette for vekst og muligheter.

Til høsten står vi foran et nytt veivalg, og når alternativet står mellom en veltrent regjerings ryggrad og en biceps-fanatiker med kyllingben, da er valget neppe vanskelig.

