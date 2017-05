Kasper (14) anbefaler: Prison Break, Stormzy og Zlatan

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I den nye spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Kasper Ruud Giltvedt (14) fra Askim.

Serier å binge:

Prison Break er en veldig spennende serie, som gjør meg veldig oppslukt. Serien er både morsom og fengende og handler om to brødre som må bryte seg ut av et fengsel i hver sesong. Michael er veldig smart, og broren Lincoln er bøllete.

Modern Family er en veldig morsom serie. Jeg liker spesielt når karakterene sitter i en sofa og kommenterer det som skjer. Det er et grep som gjør serien annerledes. Jeg liker Modern Family fordi den er gøy å se på, og det er situasjoner man kjenner seg igjen i. Vi møter en «vanlig» familie som bor i USA med mange forskjellige meninger.

Musikk å lytte til:

Sangene jeg hører mest på og liker best, er «Mask Off» av Future, «HUMBLE» av Kendrick Lamar og spesielt «Big For Your Boots» av Stormzy. Jeg føler det er mye mellom linjene i det han synger om. Alle disse sangene er fengende, og man kan høre på dem mange ganger uten å bli lei. Jeg hører også ofte på disse før og etter trening.

Instagram-kontoer å følge:

Patrice Evra (@patrice.evra), Jodel Norge (@norgejodel), Conor McGregor (@thenotoriousmma) og Nike Football (@nikefootball). Jeg liker disse profilene fordi de er både morsomme, kule og inspirerende. Patrice Evra er en morsom fotballspiller som filmer mye av det han gjør, og den kjente MMA-utøveren Conor McGregor legger ut mye inspirerende.

Aktiviteter å sjekke ut:

Jetski, vannring, der du blir dratt etter båten i en ring, vannkrig, paintball og å dra på stranda. Alt dette er gøy å gjøre med venner om sommeren. Jeg har prøvd vannring og paintball, og begge gir et adrenalinkick du får lyst til å oppleve igjen.

Anders Veberg

Ting å lese:

Disse nettsidene burde du sjekke ut: Skam og Viafree. Her finner du kule serier som Paradise Hotel.

Jeg anbefaler også boken «Jeg er Zlatan», som handler om livet til fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic. Et høydepunkt er når han forteller om dagen han måtte komme seg hjem ifra trening og stjal sykkelen til treneren.

Steder å dra på ferie:

Jeg liker å være i Spania og Tyrkia. Der er det varmt og godt, det er også mange kule aktiviteter der, som vannring, gode restauranter og fine strender.

Det fineste feriestedet jeg har besøkt er Malaga i Spania. Der var jeg også på La Rosaleda Stadium, hjemmebanen til Malaga F.C. Dit anbefaler jeg mange å dra.

Hey! Vil du være med i spalten?

Du kan anbefale serier, musikk og aktiviteter som under her, eller noe helt annet. Send en mail til sid@aftenposten.no eller en melding på Facebook-kontoen vår «Aftenposten Si ;D – ung debatt». Aldersgrense: 13 – 21 år.

Flere anbefalinger fra Si ;D?