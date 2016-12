Kavalkade: Dette er de mest leste Si ;D-innleggene i 2016

Scroll lenger ned på siden for å se hvilke innlegg som ble mest lest i år.

2016 har vært et fantastisk Si ;D-år. Her er noen av årsakene:

– Flere av skribentene våre mottok priser, blant annet de skamløse jentene Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Srour, som mottok skamløsprisen for 2016.

– Flere av debattene ungdommen tok opp hos oss, ble fanget opp av andre medier. Et godt eksempel er Omar Akhtar (18) som ble intervjuet av både NRK, TV 2 og flere store aviser etter å ha skrevet innlegget «Jeg er homofil og muslim. Terroren i Orlando hadde alt med islam å gjøre».

– Vi arrangerte to ungdomsdebatter under Arendalsuka, hvor både båten vår og bryggen rundt var fulle av publikum under begge.

– Vi arrangerte flere store konkurranser for ungdom. Vi spurte blant annet «hva vil det si å være norsk?» og «hvordan er det å være ung i 2016?». Hundrevis av innlegg rant inn.

– Vi ba ungdom sende inn spørsmål til kunnskapsministeren om fraværsgrensen, som han svarte på direkte i studio.

– Si ;D fikk egen ungdomspodkast, hvor leger og psykologer rullerer på å være i studio for å møte ungdom og å snakke om ungdomstematikk.

Det er med andre ord bare å glede seg til 2017!

I mellomtiden kan du kose deg med tekstene som ble aller mest lest hos oss i år:

10. plass: «En gutt på 14 gråt: «Jeg vil ikke hjem. Mamma kommer til å kjefte på grunn av karakterkortet»

Av: Helen Skogstad (20)

Innlegget tar utgangspunkt i en samtale mellom to tenåring som Skogstad overhørte på gaten. De hadde jobbet hardt på skolen, men likevel ikke fått gode karakterer.

Nå gruet de seg til å komme hjem, og den ene gutten gråt. Skogstad mener foreldrenes krav til barna har gått for langt, og at de må bli flinkere til å være stolte av barna for den de er og slutte å stille urealistiske krav.

9. plass: «Jeg glemmer aldri meldingen jeg fikk av pappa»

Av: Victoria Dorothea Karlsen (16)

Rett før sesong 3 av NRK-serien Skam hadde premiere i høst, inviterte vi seks norske ungdommer til å fortelle om hvordan det var for dem å komme ut av skapet.

Historien til Victoria Karlsen (16) traff mange. I teksten sin forteller hun om meldingen hun fikk fra faren.

Han skrev blant annet: «Jeg kommer bestandig til å elske deg for den du er, uansett om du får en jente- eller guttekjæreste.»

8. plass: «Jeg er 16 år og sprøytenarkoman. Men kan du se hvor flink jeg er?»

Av: Jente (16)

16-åringen er avhengig av amfetamin og bor på avrusningsinstitusjon. Hun skriver: «De fleste ser bare den negative siden av meg, og får ikke med seg hvor smart, reflektert og engasjert jeg er. De fleste ser ikke hvor mye jeg kjemper hver dag for å motstå rusen, de ser bare de få dagene jeg ikke greier det lenger.»

Hun ber folk om å se henne for den hun er og ikke bare som rusmisbrukeren.

7. plass: «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå»

Av: Nancy Herz (20)

Startskuddet for et fantastisk år for unge minoritetsjenter og deres kamp mot skam- og æreskultur i avisspaltene! I innlegget tar Herz et oppgjør med en kultur som legger familiens ære på unge jenters skuldre.

Senere har flere viktige stemmer hevet seg på i debatten her på Si ;D, blant annet Sofia Srour (22) og Amina Bile (18).

Jentene har blant annet også arrangert skamløs dag på Stortinget, blitt intervjuet i de fleste store medier og vunnet flere priser for engasjementet sitt. Nå fortsetter kampen.

6. plass: «Jeg var «gulljenta» i familien, men valgte å bryte ut. Jeg ville ikke lenger leve under lydløs, sosial kontroll»

Av: Jente (19)

Hun bar hele familiens ære på sine skuldrer. Til slutt fikk hun nok og brøt ut.

Hun skriver: «Jeg ble formet som individ av det norske skolesystemet, av den norske kulturen, av norske holdninger og verdier, og jeg passer dermed ikke inn i bildet mine foreldre har av meg og min fremtid».

Nå vet hun ikke hva som venter.

I foreldrenes øyne har hun nå brakt vanære over familien, men hun er glad for å ha valgt friheten - selv om det er tøft.

5. plass:«Kjære Karpe Diem. Det knøt seg i magen da jeg hørte den nye låten deres»

Av: Eliana Hercz (21)

Jødiske Eliana Hercz har vært stor fan av rapduoen Karpe Diem over lang tid, men da de slapp låten «Attitudeproblem» i vår, ble hun overrasket.

Grunnen var at de inkluderer «jøde» når de i låten ramser opp en mengde skjellsord.

Hercz spør: «Dere snakker om meg på lik linje med «bikkje», «fitte» og «kødd». Forstår dere hva det vil si når dere skriver en slik tekst?».

Innlegget vakte sterk debatt, og Karpe Diem la senere ut en post på Facebook hvor de sa de følte seg feiltolket.

4. plass: «Skam ødela sin sterkeste kvinnelige karakter»

Av: Asli Altunøz (18)

Mens hele Norge ventet på at William skulle svarer Noora i sesong 2 av Skam, var Asli Altunøz frustrert over at selvstendige, smarte Noora falt for en slik bad boy og dermed oppga flere av sine egne prinsipper.

«William er en gutt som bruker hersketeknikker mot seriens hovedrolle Noora, manipulerer henne til å gjøre som han vil og oppfører seg tvers igjennom mannssjåvinistisk. Skal vi virkelig romantisere en gutt som ikke har respekt for at et nei er et nei?» spør hun.

3. plass: «Arrogansen til kunder fra de «øvre samfunnslag» overrasker meg stadig»

Av: Tobias D. Lund (20)

Tobias Lund sitter i sentralstyret i Rød Ungdom, men har de siste seks somrene jobbet i dagligvareforretning i Kragerø.

I innlegget deler han sine erfaringer knyttet til velstående, ferierende kunder: «Det er en rådende oppfatning i høyere økonomiske samfunnslag at de som er ansatt i butikkbransjen, kun er det fordi de har droppet ut av skolen eller aldri har jobbet hardt nok», skriver Lund og tar blant annet et oppgjør med begrepet «jobb med skolen, ellers havner du i kassa på Rimi».

2. plass: «Sykt pefekt? Nei, bare sykt selvopptatt»

Av: Adelina Trolle Andersen (21)

Da TV 2s nye storsatsing Sykt perfekt hadde premiere i vår, ble programmet hyllet av mange. Serien følger syv unge jenter som streber etter å være perfekte på alle arenaer.

I sitt innlegg tar Trolle Andersen, praksisvikar i Si ;D, et oppgjør med perfeksjonsjaget: «Du er ikke et offer fordi du må droppe bestevenninnens bursdag til fordel for fotballtrening og kiropraktortime. Du er vel egentlig bare selvopptatt», skrev Andersen og understreket at vi ikke må gjøre «ung jente» til en diagnose.

1. plass: «Kjære kunde. Husk at vi jobber for deg ikke mot deg»

Av: Kasserer (20)

- Kjære kunde, jeg er frustrert, og det er takket være deg, innleder den 20 år gamle skribenten.

I innlegget tar hun et oppgjør med frekke kunder, som kjefter, ikke svarer når hun sier «hei», nileser kvitteringen eller har i ørepropper mens de betaler.

Innlegget til kassereren er for øvrig det nest-mest leste debattinnlegget i hele Aftenposten i 2016, bare forbigått av Aftenposten-redaktør Espen Egils Hansens åpne brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg - «Dear Mark».

