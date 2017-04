Les svaret fra psykolog Aksel Inge Sinding lenger nede på siden.

Kjære Aksel

Er det normalt å føle på angst og uro hele tiden?

Hilsen tenåringsente

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Stort sett alle mennesker vil kjenne på angst og uro i perioder i livet sitt. Noen vil til og med kjenne på det uten at de faktisk vet at det er det de kjenner på.

Dette betyr ikke at alle har psykiske helseproblemer, men at noe psykisk smerte er en del av det å være et menneske.

Samtidig er det ikke vanlig å kjenne på angst og uro hele tiden, så hvis du konstant går med en uvel følelse i magen og er redd, er det viktig å gjøre noe med det. Å være urolig og engstelig store deler av døgnet må være utrolig stressende, slitsomt og utmattende, og jeg vil tro at det begrenser livet ditt en del.

Fakta: Dette er Aksel – Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo. – Har vært tilknyttet Si ;D det siste året og holder flere foredrag om psykologi. – I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. – Les intervju med Aksel her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel

Lett å bli oppslukt i tankene

Angst og uro er naturlige deler av et levende følelsesliv. Hvis du føler deg utrygg, kan du for eksempel begynne å bekymre deg veldig mye for fremtiden og hva som kommer til å skje.

Når du skammer deg over noe ved deg selv, kan du bli veldig anspent rundt andre mennesker og urolig for hva de tenker om deg.

Når du sørger over noe eller noen du gjerne skulle hatt i livet ditt, kan du ofte ta deg selv i å gruble over det som var eller skulle vært.

Når du har det vanskelig, kan du med andre ord lett bli litt oppslukt i tankene dine.

Tankene strømmer på som bølger uten stans, hodet farer av gårde som et løpsk tog, og du får ikke ro. Da er det ikke rart om du kjenner på lett angst og uro. I kroppen kjennes dette gjerne som hjertebank, rastløshet, sitring, prikking og spenning som ikke helt gir deg fred.

For mange går det over

Det meste av angst og uro er imidlertid forbigående. For mange vil det forløpe seg som perioder der det er ekstra vanskelig å konsentrere seg, tenke klart, sove godt eller føle at man fungerer i hverdagen. Så løser kanskje problemet seg, de får hvile og støtte eller finner en måte å mestre det på.

For andre kan det imidlertid dreie seg om noe veldig vanskelig og bli et ordentlig problem som vedvarer over lang tid. Angsten kan også bli veldig kraftig.

Da kan vi for eksempel merke at vi puster fort og overfladisk, skjelver, kjenner oss svimle og kvalme og føle det nesten som om verden er litt uvirkelig eller at vi er utenfor oss selv.

Dette er ikke farlig, men det er veldig, veldig ubehagelig. Det er utrolig slitsomt å gå lenge på denne måten, og man kan føle seg veldig utmattet, frustrert og trist over å ha det sånn.

Du skal ikke akseptere at angsten ødelegger

Hvis du kjenner på angst og uro hele tiden, er det gjerne et tegn på at du ikke har det så bra. Kanskje er det litt mye som skjer for tiden, der du ikke føler du strekker helt til?

Kanskje er det noe ved deg selv eller livet ditt du er litt usikker på? Kanskje er det noen som ikke behandler deg slik du skulle ønsket det?

Eller kanskje du ikke helt klarer å sette fingeren på hva det er en gang, og at det i seg selv er ganske skremmende og gjør deg enda mer redd.

Selv om slik psykisk smerte altså er en del av livet, betyr ikke det at du skal akseptere at det er der uten å gjøre noe.

Spesielt hvis det er der store deler av tiden eller er veldig kraftig og ødelegger for deg.

Det er mye man kan gjøre for å hanskes med det.

Dette kan du gjøre

Ut ifra spørsmålet ditt er det imidlertid vanskelig for meg å vite hva dette kan dreie seg, og dermed også gi tips på hva du kan gjøre. Derfor gir jeg her heller litt generelle tips for å kanskje få det litt bedre og finne frem til neste steg.

Det første du kan gjøre er å sørge for at det helt grunnleggende er på plass i livet ditt.

Sover du nok? Spiser du regelmessig og får i det deg det du trenger? Får du vært i fysisk aktivitet? Får du nok hvile, eller har du altfor mye å gjøre? Har du folk rundt deg som du føler deg vel og trygg med?

Så er det lurt å se litt på hva det kan være som skaper denne uroen.

Er det noe spesielt som foregår for tiden? Har det skjedd noe vanskelig? Er det noen temaer som går mye igjen i hodet ditt? Er det spesielle situasjoner som vekker mer uro enn andre? Er noen følelser der mer enn andre?

Så vil jeg råde deg til å snakke med en som du stoler på, liker å snakke med og som pleier å forstå hvordan du har det.

Da kan dere sammen kanskje finne litt ut av hva dette dreier seg om og kanskje hva du kan gjøre. Hvis du ønsker å snakke med en som kanskje kan litt om psykisk helse kan du for eksempel snakke med helsesøster på skolen eller helsestasjonen, eller fastlegen din.

Jeg håper dette svarte på spørsmålet ditt, og at du fikk noen tanker om hva du kan gjøre.

Hilsen Aksel, psykolog

