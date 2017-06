Kjære Aksel

Jeg var i en dyp kjærlighetssorg og depresjon etter at min eks-kjæreste valgte å forlate meg for en annen jente. Nå har det gått et par år, og jeg føler meg som et svart hull. Rett og slett følelsesmessig avslått.

I tillegg har jeg bygget en høy mur rundt meg selv og lar sjeldent folk komme innpå meg. Det er absolutt ingen andre menn jeg finner interesse i. Hvordan kan jeg lære meg å føle igjen?

Hilsen jente (20)

Kjære jente (20)

Det er så vondt å bli avvist av noen man virkelig er glad i.

Når den ene personen du vil være med plutselig ikke ønsker å være med deg lenger, og til og med velger en annen, er det som om verden bare raser sammen over deg.

Jeg har selv minner om å ha stått gråtende i dusjen etter et skikkelig kjipt brudd.

Det emosjonelle apparatet på «mute»

Det er ikke uvanlig å føle seg tom og følelsesmessig avslått etter en så smertefull opplevelse. Når man har kjent på veldig vonde følelser, er det akkurat som om kroppen trer inn i et modus for å verne oss fra det.

Som om man setter hele, eller deler av, sitt emosjonelle apparat på «mute». Dette skjer ikke nødvendigvis bevisst, men er en reaksjon for å skåne deg fra det vonde.

Det beskytter deg på en måte mot å kjenne på sorgen, sinnet mot ekskjæresten eller risikere å bli forelsket og såret igjen.

Samtidig kommer det til en pris. På lengre sikt er det som regel vondere ikke å føle noen ting, enn å føle på noe vondt. En slik tomhet eller nummehet kan være tyngende.

Råd til hvordan å føle igjen

Så, hvordan kan du føle igjen? Jeg vil råde til å først ta tilbake «hverdagsfølelsene». Du kan for eksempel sette på en alarm på mobilen på to tidspunkter av dagen, der du minnes på at du skal ta en liten følelsesmessig innsjekk.

Kjenn litt etter i kroppen hvordan det er å være deg akkurat da. Flytt oppmerksomheten til brystet, magen, mellomgulvet, halsen eller hvor som helst du føler at det skjer noe.

Prøv å la det som er der være der uansett. Det kan også være nyttig å prøve å sette ord på hva du føler – både hvordan det kjennes ut rent fysisk og hva følelsen «sier» til deg.

Det kan for eksempel være «akkurat nå føler jeg meg litt urolig og engstelig». Prøv også å spørre deg selv «hva trenger jeg når jeg har det sånn?».

Følelser kan være vonde, men de er ikke farlige. Dine følelser er der for en grunn, og de sier noe om hva du trenger.

Det er flott at du vil jobbe for å komme litt i kontakt med dem igjen. Hvis du føler deg klar, vil jeg også råde deg til å snakke med en du stoler på, og prøve å utforske litt sammen. De fleste setter pris på å få ta del i slike ting, og det bringer oss nærmere.

Jeg ønsker deg lykke til med følelsene!