Kjære Aksel

Jeg er en jente på 16 år og de siste to årene har jeg slitt en del med selvskading.

Jeg driver ikke med det lenger, men kan i blant føle et behov for å gjøre det når jeg føler meg dårlig.

Alt dette holdt jeg hemmelig for absolutt alle inntil i fjor høst da jeg hadde en veldig tung periode og fortalte det til vennegjengen min. De var utrolig støttende, og det har vært veldig positivt, men jeg har ennå ikke klart å fortelle foreldrene mine.

Selv om jeg har klart å skjule arrene mine i nesten to år, vet jeg at jeg må fortelle dem det.

Så her er spørsmålet mitt: Hvordan kan jeg ta det opp med foreldrene mine? Dette er utrolig vanskelig å snakke om for meg, og tanken på å fortelle dem det gir meg en ekkel klump i magen. Har du noen råd om hvordan jeg kan innlede samtalen og hvilket tidspunkt det kan være best å fortelle det på?

Jeg orker ikke å holde det hemmelig for dem lenger, men jeg aner ikke hvordan jeg skal fortelle det.

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære jente (16)

Det å føle seg trist og tom er en fæl, fæl følelse. Man føler seg liksom helt avflatet, men samtidig tung og nummen inni seg.

Nå skriver du ikke mye om omstendighetene som har ført til dette, men jeg tipper du har kjent på noe veldig vondt når du har følt at du må skade deg selv for å mestre det.

Det er utrolig flott at du har fortalt det til vennene dine, at de var til hjelp og at du skal fortelle det til foreldrene dine. Da kan de hjelpe deg videre til å få den støtten, omsorgen og hjelpen du trenger.

Det er vondt og skummelt å ta den samtalen – man vet jo ikke hvilken reaksjon man får – men det er et godt steg på veien mot å få det bedre.

Fakta: Dette er Aksel – Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo. – Har vært tilknyttet Si ;D det siste året og holder flere foredrag om psykologi. – I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. – Les intervju med Aksel her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel

Øv foran speilet

Det er dessverre mye skam og stigma knyttet til selvskading. Mange holder det hemmelig i mange år før de sier det til noen. Det er ikke mange år siden selvskading ble forbundet med selvmord eller det å skade andre.

Nå vet vi at selvskading mye bedre kan beskrives som en mestringsstrategi – en måte å håndtere vonde følelser på.

Noen bruker det for å føle seg levende. Noen for å døyve følelser med noe smertefullt. Du skriver selv at du brukte det for å få ut følelsene. Dette er ingen god strategi, verken for følelsesregulering eller å kjenne på det man egentlig strever med. Derfor er det veldig fint at du har klart å slutte med det. Det kan du være veldig stolt av.

Det kan hjelpe å forberede seg litt på en slik prat. Først og fremst kan du øve litt i speilet på hva du skal si. Prøv å finne en tydelig og ærlig måte å si det på, og tenk litt på hva du ønsker å oppnå.

Generelt vil jeg anbefale deg ikke bare å fokusere på selve selvskadingen. Prøv heller å få frem hva du har strevd med som har gjort at du har følt for å skade deg selv, hvorfor du forteller det til dem og hva du trenger fra dem fremover.

Ansikt til ansikt

Det kan også være lurt å tenke gjennom mulige responser du kan få. Folk reagerer veldig ulikt, og man får ikke alltid den reaksjonen man ønsker. Du kan risikere at de blir veldig lei seg, men også at de blir redde eller til og med sinte.

Uansett så er nok den underliggende følelsen at de vil deg vel og ønsker at du skal ha det bra. Prøv å gjøre ditt beste for å selv holde deg rolig, uansett hvordan de reagerer, og gi dem litt tid.

Rent praktisk vil jeg anbefale deg å ta samtalen ansikt til ansikt. Du kan eventuelt skrive et brev og gi det til den andre mens du er der. Velg et sted du føler deg trygg, som for eksempel hjemme. Mange synes det er lettere å si det når man går en tur eller kjører bil.

Prøv å finne et tidspunkt der dere har litt tid. Du kan for eksempel starte med noe à la: «Det er noe viktig jeg må si deg. Jeg har ikke hatt det så lett i det siste og vil gjerne snakke med deg om det.»

Min erfaring er at sånne samtaler er vanskelige å starte, men at det som regel går greit når man først er i gang.

Det er veldig fint at du skal ta denne samtalen og jeg ønsker deg riktig lykke til.

Du kan finne mer informasjon om dette på ung.no eller Barneombudets nettsider.

Vennlig hilsen Aksel, psykolog