Les svaret fra psykolog Aksel Inge Sinding lenger nede på siden.

Kjære Aksel

Jeg hadde en kjæreste i fjor, dette var min første kjærlighet.

Begge har gått videre nå, men jeg er fortsatt ikke over ham.

Det hele har resultert i one night stands som ikke gir meg noe bra selvbilde. Hva kan jeg gjøre for å lære å gi slipp på ham og se fremover?

Jente (17)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (17)

Jeg husker selv da jeg var på din alder og det ble slutt med min første kjæreste. Det var bare så ufattelig trist.

Det preget hele min våkne tid, verket i magen og jeg følte det aldri skulle gå over. Jeg tvilte på meg selv og følte meg dypt ulykkelig.

Jeg skrev faktisk også en del kleine dikt jeg håper aldri noen får lese igjen – inkludert meg selv!

Vil vekk fra det vonde

Den første kjærligheten er ofte ekstra sterk og intens, og dermed ekstra vond å gi slipp på. Det høres ut som om denne gutten betydde mye for deg og at bruddet var smertefullt.

Siden dette var ditt første og hittil eneste møte med kjærligheten, er det ikke rart at det sitter i. Det er som et sår som ikke er lukket ennå.

Å bli avvist av en man er forelsket i, rammer hardt. Det er vondt å miste noen som i en periode kanskje har vært den viktigste personen i livet.

Jeg tipper du kjenner på flere vonde følelser her – sorg over å ha mistet ham, frykt for om du ikke vil finne noe like bra og kanskje mest av alt tvil på du er god nok.

Når vi kjenner på vonde følelser, er ryggmargsrefleksen vår ofte å gjøre alt vi kan for å komme oss vekk fra det vonde.

Noen gjør alt de kan for å tenke på andre ting, og fyller tiden med aktiviteter og avtaler. Noen ruser seg.

Noen blir sinte og benekter hele problemet. Noen grubler eller bekymrer seg og prøver febrilsk å finne en løsning.

Hjelper ikke på lang sikt

Jeg får en følelse av at sex og one night stands kan være en slags strategi du bruker for å slippe å kjenne på det vonde.

Sex kan være noe av det mest intime vi gjør med et annet menneske. Dersom det er med noen vi er glad i, kan vi føle nærhet, føle oss sett og ønsket. Det kan oppleves som en slags bekreftelse på at man er ønsket og god nok.

Hvis du gjør det fordi du har lyst og liker det, så er det bare fint. Det er flott å utforske seksualiteten sin!

Men det kan også være at det er for å få en slags midlertidig lindring, men at dette ikke hjelper deg ut av det vanskelige på lang sikt. Du skriver jo selv at det ikke gir deg noe godt selvbilde.

Jeg tror du trenger å finne tilbake til tryggheten og følelsen av å være god nok som du er – ikke bare fra andre, men fra deg selv.

Ofte når vi har det vanskelig – uten at vi er helt klar over det – sier vi slemme ting til oss selv om våre mangler og svakheter. Ting vi aldri ville sagt til andre.

Spørsmål til deg selv

Prøv å kjenne litt etter på den vonde følelsen i magen og virkelig beskrive hvordan du har det med deg selv. Bruk litt tid på å virkelig kjenne etter hva det er som gjør vondt.

Så kan du spørre deg selv: «Når jeg har det så vondt som dette, hva trenger jeg å høre fra meg selv?»

Du kan gjerne skrive det ned, tenke litt på det eller til og med si det høyt hvis det føles greit.

Avslutningsvis vil jeg også råde deg til å snakke med en av venninnene din om det. Du trenger ikke å unnskylde at du føler deg slik.

Det er veldig vondt å miste noen man er glad i. Det er vondt å tvile på seg selv. Fortell om det!

Jeg tar meg selv i å ha gitt dette rådet i veldig mange spalter nå, men det er fordi jeg virkelig mener det. Følelsene våre kan være vonde og skumle – når vi deler dem, ser vi at de fleste av oss føler på det samme.

Lykke til med kjærligheten!