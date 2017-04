Les svaret fra psykolog Aksel Inge Sinding lenger nede på siden.

Kjære Aksel

Hvordan vet man at man er forelska? Eller kan det være veldig individuelt?

Hilsen jente (16)

Monica Strømdahl

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Elsker jeg ham/henne eller gjør jeg det ikke? Dette er et av de virkelig store spørsmålene som er blitt stilt om og om igjen av utallige mennesker gjennom hele historien.

Vi hører andre fortelle om sin nye utkårede og hvordan det er så fantastisk. Vi ser episke kjærlighetshistorier på film og i bøker, om par som overkommer alt for å få være sammen.

Vi hører sang på sang på radioen og Spotify om sommerfugler i magen, hjertet som gjør et byks og den ulmende usikkerheten på om den andre vil ha oss også.

Tross alle disse forsøkene på å beskrive hvordan det kan være å være forelsket, er vi ikke nærmere et klart svar på hvordan man vet at man er det. Det er nettopp som du sier, at det kan være veldig individuelt.

Folk opplever følelser forskjellig. Folk lytter i forskjellig grad til følelsene sine. Folk forholder seg til følelsene sine forskjellig.

Da er det ikke rart at det er vanskelig å vite helt sikkert, når det finnes så mange forskjellige forklaringer.

Både lett og vondt

En forelskelse vil sette sitt preg på følelseslivet ditt – både på godt og vondt. Du kan kanskje kjenne på en boblende glede eller lykke når du ser eller tenker på personen du er forelsket i. En slik positiv følelse vil ofte gjøre deg varm og rød på brystet og i ansiktet.

Du kan føle det som om du blir litt lettere og som om du har en indre kribling, jubel eller kraft i magen som vil ut.

Samtidig kan forelskelse også være ganske slitsomt og vondt. Du kan bli usikker på om den andre er forelsket i deg også, redd for å bli avvist, bli såret eller være sliten og urolig av å føle så mye. Slikt kan tære en del på kroppen.

Du kan bli kvalm, føle ubehag, få hjertebank og bytte på å være varm og kald. Du kan bli så nervøs når du møter personen at du ikke helt vet hva du skal gjøre.

Det er kanskje dette folk sikter til når de sier at de er så forelsket at «det nesten gjør vondt».

Forelskelsen endrer gjerne også hva du tenker og gjør i hverdagen. Det er for eksempel vanlig å tenke veldig mye på den du er forelsket i, slik at du blir ukonsentrert og lett distrahert. Han eller hun kan for eksempel dukke opp i tankene dine når du står opp eller legger deg.

Du får gjerne et ønske om å være med personen så mye som mulig, ønske øyekontakt med dem og smile og le mye når du er med personen.

Du kan også komme til å overse deres negative sider og bli veldig opptatt av at vennene dine og familien din skal like personen.

Lytt innover

Det er mye som står på spill når du hengir deg til en person på den måten og virkelig ønsker mer enn noe annet at den andre skal like deg også.

Du kan komme til å gjøre veldig mye for at den andre skal like deg og ha det bra. Mange vil endre litt hva de er opptatt av og hvordan de er, i tråd med det de oppfatter at den andre liker.

Det er heller ikke unaturlig om du blir litt nysgjerrig på de andre rundt personen eller kan kjenne på litt sjalusi.

Så hvordan vet man om man er forelsket eller ikke? Prøv å lytt innover til kroppen og følelsene dine. Prøv å se for deg personen og kjenne etter i magen og brystet hva som skjer inni deg.

Du kan også teste ut noen ord og setninger, for eksempel kjenne på hvordan det er å si «Jeg liker skikkelig, skikkelig godt» og kjenne etter om kroppen din reagerer eller ikke.

Noen kan finne dette hjelpsomt.

Jeg ønsker deg lykke til med forelskelse og kjærlighet.

Hilsen Aksel, psykolog

