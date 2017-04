Les svaret fra psykolog Aksel Inge Sinding lenger nede på siden.

Kjære Aksel

Jeg er tidligere voldtektsoffer og har siden den gang vært redd for tanken på sex. Jeg sliter enormt med selvbilde. Jeg er singel og er redd for å bli følelsesmessig knyttet til noen, fordi sex er en naturlig del i de fleste parforhold. Jeg er redd for å skuffe en eventuell partner, enten på grunn av kroppen min eller fordi jeg føler et ubehag bare av tanken på å bli klådd på. Jeg er også redd for å bli evig singel.

Jeg føler meg unormal som aldri har hatt kjæreste eller sex. Særlig når folk rundt meg snakker om det som om det var noe alle har opplevd. Hva kan jeg gjøre?

Hilsen jente (20)

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Hei!

Samtidig som det er utrolig vondt, er det ikke så rart at du er redd for tanken på sex etter å ha opplevd dette. Det er dessverre noe mange kan kjenne på etter å ha blitt voldtatt – noe absolutt ingen fortjener å oppleve.

Ofte er det en følelse av å kjenne seg ekkel eller skitten – sammenblandet med skam, skyld og redsel – som fører til at nærhet og sex blir så vanskelig etterpå.

Hjernen din er bygget opp slik at den vil lære mest mulig av truende og vonde erfaringer, for at du aldri skal oppleve dem igjen. Den kan for eksempel si ting som at du ikke passet godt nok på eller ikke gjorde nok motstand.

Slik kan du føle mye skam og skyld, selv om du overhodet ikke var skyld i det som skjedde.

Når vi utsettes for noe så skremmende og overveldende, kan faktisk kroppen selv stoppe oss i å gjøre motstand, akkurat som at vi «fryser til». Dette er en slags overlevelsesstrategi og en normal reaksjon på en unormal hendelse.

Vi vet også at de som kjenner noe lyst eller seksuell spenning mens overgrepet skjedde, ofte kjenner på en enda dypere skam og skyld, og får mer alvorlige reaksjoner etterpå.

Kroppen prøver å beskytte deg

Hjernen kan skremme deg når du opplever ting som minner om hendelsen, som lukter, berøring eller noen som ligner gjerningsmannen.

Hele kroppen din jobber for å skremme deg vekk fra lignende situasjoner, så da er det ikke rart at det blir veldig vanskelig å ha sex, eller bare se for seg det å ha sex.

Hjernen og kroppen din har gode hensikter om å beskytte deg og sørge for at du unngår og overlever potensielle farer. Men så tar den gjerne litt av, så den ikke helt klarer å skille mellom hva som er farlig og ikke.

Klart det blir vondt å høre andre snakke om sex som noe viktig og naturlig, når det samtidig er knyttet til så vonde minner for deg. N

år kroppen knyter seg og du blir kvalm bare av tanken på å bli tatt på, vil tanken på det å ha sex med noen føles uoverkommelig og umulig. Det er vondt å føle seg unormal og annerledes enn andre, nesten som om det feiler en noe.

Jeg tipper det blir en stor konflikt inni deg – mellom den delen av deg som er livredd for å ha sex og den delen av deg som bare skulle ønske du kunne ha en kjæreste. Da er det ikke rart om du også blir veldig trist.

Det er vanlig å sørge både over hvor vondt man har og har hatt det og over det man egentlig skulle ønske man hadde istedenfor.

Ut fra hva du skriver høres det ut som om disse følelsene nå hindrer deg i å leve det livet du ønsker og savner. Da synes jeg at du skal søke hjelp for det, for eksempel hos psykolog.

Det finnes veldig god hjelp for å bearbeide slike minner, mestre det som skjer i kroppen og endre de vonde følelsene.

Du kan få hjelp til å plassere skylden der skylden skal plasseres, og få tilbake flere gode følelser om deg selv. Dermed vil det også bli lettere å kunne nærme seg det du frykter igjen – slik at du kan få leve det kjærlighetslivet du ønsker.

Noen du stoler på

Når det gjelder konkret det med å ha sex når man frykter det, så er det noen tips. Det første og kanskje viktigste er å finne noen du har lyst til å ha sex med og stoler på.

Selv om det kanskje kan føles fristende å bare prøve seg med noen man ikke har noen bånd til, er det viktig at du har tillit til personen og føler deg trygg med han eller henne.

Så fremt du stoler på personen, kan det være lurt å snakke om det på forhånd, selv om det kan føles unaturlig og kleint. Slik kan personen bedre forstå og tilpasse seg dine behov underveis og skape en trygg ramme for å utforske seksualiteten.

Det er viktig at du føler at du har kontroll, at du styrer tempoet og at den andre er varsom på hvilke ting du er komfortabel med og ikke.

Det er også lurt å teste det ut i trygge omgivelser, som for eksempel hjemme hos deg selv, hvis det føles greit.

Det viktigste tipset er imidlertid å ikke tvinge seg selv til å begi seg ut på noe man ikke ønsker før man er klar for det – uansett hvordan andre på din alder snakker om det eller hva de gjør.

Først og fremst er det dine behov som teller. Hvis du har behov for å vente, gjør du det. Jeg ønsker deg lykke til.

Hilsen Aksel, psykolog

