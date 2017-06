Les svaret fra psykolog Aksel Inge Sinding lenger nede på siden

Kjære Aksel

Jeg er en jente på 20 år som på utsiden har det perfekte liv. Utrolig bra familie, mange gode venner, kjæreste og driver og utdanner meg.

Jeg er aldri blitt mobbet og har alltid hatt gode venner rundt meg. Men samtidig er jeg ikke glad.

Jeg er glad på utsiden, smiler og ler og er med på det som skjer, men inni meg er det et hull som bare ruger på alle bekymringer og svarte tanker. Og jeg skjønner ikke hvorfor! Jeg har jo så mye å være glad for, men samtidig så klarer jeg ikke å være glad.

Jeg bekymrer meg veldig mye over hvordan mine handlinger påvirker andre og om andre blir såret på grunn av meg.

Rundt meg så sier folk ofte at jeg er så positiv og lite stresset over livet, og det er jo slik jeg vil fremstå, men inni meg er jeg jo langt ifra slik. Jeg føler meg så utakknemlig som føler det slik.

Hva kan jeg gjøre?

Hilsen jente (20)

Kjære jente (20)

Dette er en problemstilling mange kommer med når de søker hjelp hos meg. Når jeg tilsynelatende har alt jeg trenger – hvorfor er jeg allikevel ulykkelig?

Det er en kjip følelse av å ikke bare ha det tungt, men å også skamme seg over det, fordi man liksom ikke finner noen grunn til å ha det sånn. Også er det så frustrerende og ensomt å gå og ha det vondt inni seg på den måten uten at noen ser det eller vet.

Svaret på spørsmålet ditt er kort sagt at hva du har i livet ditt, eller hva du har opplevd, ikke er ensbetydende med hvordan du har det eller burde ha det.

Det er verken en direkte årsak til, eller beskyttelse mot, å ha det vondt.

Ekstra vonde følelser

Det virker som om du bekymrer deg mye for å såre andre. Kanskje du kjenner på at du ofte skuffer folk, at det forventes noe mer av deg eller at du må trå veldig varsomt fordi du er «en som sårer»?

Det er en skikkelig ekkel følelse, som om man ikke er god nok eller når som helst kan bli avslørt eller avvist. Hvis man ikke føler seg god nok, som et svart hull på innsiden, hjelper det lite å ha aldri så mange soler rundt seg.

Og så høres det ut som om denne frykten og dårlige samvittigheten også føles litt forbudt. Noe av det vonde her er kanskje også at en del av deg nærmest kjefter på deg for at du ikke er fornøyd?

Samtidig så har du jo disse følelsene. Følelser blir på en måte ekstra vonde når vi ikke ønsker å erkjenne dem og la dem være der.

Møt deg selv som en venn

Prøv å møte deg selv som du ville møtt en venn som hadde det slik. Jeg tipper du ville prøvd å virkelig sette deg inn i hva som foregikk på innsiden hos han eller henne.

Prøv å kjenne etter hvordan det er å ha det sånn, og å vise forståelse for det. Du kan også spørre deg selv – hva trenger jeg av meg selv når jeg har det sånn? Hvordan ønsker og trenger jeg å bli møtt?

Det er lett å bli fanget i et bilde av å være en som har alt på stell. Jeg vil faktisk utfordre deg litt på å vrenge den ikke-perfekte siden ut!

Folk liker som regel at vi viser våre ikke-perfekte sider. Det viser tillit. Og du har like mye rett som alle andre til å bli møtt med forståelse for det du synes er vanskelig.

Ønsker deg riktig lykke til!