Les svaret fra psykolog Aksel Inge Sinding lenger nede på siden.

Kjære Aksel

Jeg blir veldig irritert av å se enkelte mennesker som jeg har vært i konflikt med.

Det irriterer meg at jeg fikk skylden for noe som var en annens feil.

Jeg prøver å unngå dem, men de kommer hele tiden inn i livet mitt og ødelegger meg. Hva kan jeg gjøre for å unngå dem?

Jente (22)

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Det å havne i konflikt med andre er dessverre en uunngåelig del av å være et menneske. Jeg tipper det føles skikkelig urettferdig å bli anklaget for noe du ikke har gjort.

Det kan oppleves som et svik at noen tror du er i stand til å gjøre eller si noe du aldri ville gjort eller sagt.

Samtidig er det vanskelig å la det gå eller slutte å prøve å overbevise den andre, fordi det nesten vil oppleves som at man aksepterer skylden.

Jeg kan tenke meg at det er frustrerende at disse menneskene gang på gang tar plass i livet ditt, når du egentlig ikke ønsker å ha noe med dem å gjøre. Da er det ikke rart du blir irritert og sliten!

Hva skjer i deg?

Samtidig som det er lurt å kjenne etter hvem man har godt av å ha i livet sitt, så er det noe som rykker litt i meg når du kun spør om hva du kan gjøre for å unngå dem. Det er ikke alltid mulig eller hensiktsmessig å unngå andre.

Det kan være at du kan ha nytte av å utforske litt hva som skjer i deg overfor disse personene. Ofte når vi irriterer oss mye over andre mennesker eller kjenner på langvarig nag, er det fordi de vekker noe dypere i oss følelsesmessig – noe sårbart – som vi kanskje ikke har helt fremme.

De fleste grunnfølelsene vi opplever (feks. sinne, frykt, glede, skam/skyld og tristhet) har en årsak og et behov knyttet til seg.

Hvis vi mister noen, blir vi triste og trenger trøst og omsorg. Hvis vi gjør noe dumt eller føler oss dårlige, kjenner vi skam og trenger bekreftelse på at vi er gode nok.

Hvis noen tråkker over grensene våre, blir vi sinte og trenger å si i fra eller hevde oss selv overfor den andre. Når noe skjer og vi umiddelbart kjenner en slik følelse knyttet til det, kaller vi det en primærfølelse, fordi det er den som oppstår først.

Vekker noe i deg

Ofte er vi imidlertid ikke helt klar over hva vi føler, eller vi føler noe vi ikke ønsker å føle. Da kan det komme andre følelser og dekke til primærfølelsen, nesten som et teppe eller en tåke. Disse kalles sekundærfølelser.

Alle følelser kan være sekundærfølelser, men noen av de vanligste er irritasjon, angst og nedstemthet. Slike følelser kan være vanskelige å forstå både for oss selv og de rundt oss, fordi de ikke gir like mening som primærfølelsen.

For eksempel vil de fleste ha opplevd å bli veldig irritert på familiemedlemmer uten å helt kunne sette fingeren på hvorfor, der det ofte dreier seg om noe vondt fra gammelt av.

Når du skriver at du blir veldig irritert av å se disse menneskene du har vært i konflikt med, får jeg en følelse av at de vekker noe i deg som ikke er helt oppe i lyset. Hvis det stemmer, kan det være at du heller ikke har fått det du trenger.

Kanskje de har tråkket over dine grenser på en urettferdig måte og du er redd eller sint, men ikke har fått sagt i fra? Kanskje du er lei deg for at dere ikke er venner lenger og trenger trøst?

Eller kanskje du faktisk føler litt skyld eller dårlig samvittighet inni deg over hvordan konflikten ble, allikevel?

Følelser som trenger oppmerksomhet

Mitt råd vil være å ta det opp med en du stoler på og synes er god å snakke med. Prøv å snakke så åpent som mulig om hva som skjer i deg når du møter disse personene.

Det kan være at det er følelser der som trenger litt oppmerksomhet. Når du får satt ord på hva du kjenner på, kan den andre også møte deg og gi deg den trøsten, bekreftelsen, støtten eller tryggheten du trenger.

Det er slitsomt å måtte unngå personer hele tiden, og ved å finne ut av hva du føler kan det bli mye, mye lettere å møte dem.

Jeg ønsker deg lykke til!

