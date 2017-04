Kjære Arbeiderpartiet – Natur og Ungdom kondolerer | Johanne Klepp

Lørdag vedtok Arbeiderpartiets landsmøte nok en gang å gå inn for å åpne områdene utenfor Lofoten for oljeutredning.

I tillegg til at Arbeiderpartiet har valgt å overse all den kunnskapen vi allerede har om disse sårbare områdene, har landets største parti valgt å ignorere sitt eget ungdomsparti og alle oss andre som lenge har sagt klart og tydelig NEI til et slikt vedtak!

Hva skjedde på Aps landsmøte denne helgen? Her kan du lese de viktigste sakene.

Det som provoserer mest, er at vi ikke blir hørt

Nok en gang har partiet valgt kortsiktig profitt fremfor en bærekraftig fiskerinæring. At man ønsker oljeplattformer i et av våre største og viktigste matfat, er vanskelig å forstå. Det som provoserer mest, er at vi ikke blir hørt. Vi som om noen tiår blir nødt til å hanskes med de konsekvensene dette skulle føre til, enten det er en minkende torskestamme eller en økende gjennomsnittstemperatur.

Partiets miljøtroverdighet døde i det vedtaket ble besluttet. Vi kondolerer.

Kjære Jonas og alle andre Ap-ere som er for oljeutredning i Lofoten: Når både lokalbefolkningen, fiskerinæringen, kunnskapen og ungdommen, Norges fremtid, sier nei, hva mer trenger dere for å forstå at dette ikke går?

Det er en grunn til at Lofoten ennå ikke er åpnet for oljeboring, og slik skal det alltid forbli!

