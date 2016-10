Det er en vidunderlig nyhet at Disney har bestemt seg for å lage en ekte spillefilm av animasjonsfilmen Mulan.

Som en kinesisk jente i et vestlig land er det en glede å kunne se etniske asiatiske karakterer på filmlerret.

Endelig en representasjon av en folkegruppe som så ofte blir glemt.

Gleden varte imidlertid ikke lenge. Like raskt som ryktene om ny film florerte på internett, startet også ryktene om potensiell hvitvasking av krigerheltinnen inspirert av legenden om kinesiske Hua Mulan.

Hvitvasking

I film betyr begrepet hvitvasking nesten hva det bokstavelig tilsier. Det betyr at én eller flere karakterer som opprinnelig har en ikke-hvit hudfarge, omgjøres til en person med lys hud. Det betyr også at man tilbyr en hvit skuespiller rollen som en ikke-hvit karakter.

En gjør altså noe med en annen farge om til hvitt.

Hvitvasking skjer når hvite stjerner som Johnny Depp, Angelina Jolie og Joseph Fiennes får roller som opprinnelig er av en annen hudfarge.

Faktisk har alle de som jeg har nevnt, spilt en karakterrolle av en annen etnisitet. Johnny Depp som indianeren Tonto i The Lone Ranger, Angelina Jolie som afrocubanske Mariane Pearl i A Mighty Heart og Joseph Fiennes som selveste Michael Jackson i filmen Elizabeth, Michael and Marlon.

Hvitvasking av karakterer som opprinnelig ikke har hvit hudfarge er i verste fall rasisme

Nå er også Mulan i fare for å bli hvitvasket.

«Jennifer Lawrence as Mulan with Zac Efron as Shang in a live action adaptation movie? Seriously?», skriver en frustrert Twitterbruker.

Jeg krysser fingrene for at det ikke stemmer. Det gjør også over 100 000 andre i en underskriftskampanje med tittelen: «Tell Disney You Don't Want A Whitewashed Mulan!»

Motstandsbølge på Twitter

Vi har all grunn til å fortvile. Da nyheten om at den japanske mangaserien «Ghost in The Shell» skulle bli filmatisert, var det stor jubel blant tilhengerne.

Var Hollywood endelig klar for det kulturelle mangfoldet, de mange fortellingene og menneskene Asia har å by på?

Svaret var nei. For det var Scarlett Johansson som stakk av med hovedrollen, og en rasende motstandsbølge raste på Twitter og andre sosiale medier. Riktig nok bruker Johansson svart parykk i filmen. For karakteren skal jo for all del fremstå realistisk, eller hva?

«Yellowface»

Hvitvasking av karakterer som opprinnelig ikke har hvit hudfarge, er ikke bare tyveri, men i verste fall rasisme.

I filmen «Dragon Seed» spiller Katharine Hepburn en kinesisk kvinne. Der er hun iført øyensminke som skal etterligne mandelformet øyne, noe som kalles «yellowface».

Hvis du har hørt om det kontroversielle begrepet «blackface», vet du akkurat hvor diskriminerende en slik praksis er.

Det skal nevnes at «Dragon Seed» ble laget i 1944, men lignende praksis skjer fortsatt i dag.

Bare spør familien til avdøde musikklegenden Nina Simone om hva de synes om filmen «Nina».

La Mulan være kinesisk

Hvitvasking er ikke bare rasisme, men det fratar mange asiatiske skuespillere jobbmuligheter og sjansen til å lykkes i et svært tøft marked.

Ifølge USC Annenberg School for Communication and Journalism blir bare én prosent av alle hovedroller i Hollywood tildelt asiater. Hele 78 prosent av hovedrollene går til personer med hvit hudfarge. Da er det verdt å nevne at det i 2011 nesten var 19 millioner asiater i USA.

Så kjære Disney, la Mulan være kinesisk fordi hun er det. La én av kinesisk etnisitet få spille henne. Og forhåpentligvis blir det en kvinne.

For dette trenger Hollywood så sårt. La unge jenter og barn av østasiatisk opprinnelse få lov å se opp til en folkehelt som ligner på dem selv i utseendet, og ikke minst, la det være en historisk korrekt, respektfull og etnisk historiefortelling.

Diskriminering foregår på mange ulike måter:

Hør Aftenpodden Si; D her: Hvorfor hater folk i kommentarfeltet?

Vi spør vår faste psykolog Jørgen Flor om de psykologiske grunnene som ligger bak.

Si ;D-skribent Julie Moholt (21) mener de voksne er verst på å hetse i kommentarfeltene, mens sosiale medier-ansvarlig i Aftenposten, Kristin Grøntoft, gjester oss for å fortelle hvordan Aftenposten jobber når vi modererer kommentarfelt.

Hør med et klikk her: