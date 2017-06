Kjære Nanna!

Er det vanlig eller dumt med hår i rumpa og innenfor de ytre kjønnsleppene på jenter?

Hilsen tenåringsjente

Kjære tenåringsjente

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Vi har dun eller hår på de aller fleste områder på kroppen, og disse er blant annet med på å regulere temperaturen vår, samt beskytte oss mot sterke solstråler.

Når vi kommer i puberteten, endrer gjerne hårveksten seg, og vi får blant annet tykkere og mørkere hår under armene og i underlivet.

Hårene i underlivet kalles kjønnshår. Noen får masse kjønnshår, noen får kanskje bare litt.

Mørke, lyse, mye, lite

Hår i rumpa og innenfor de ytre kjønnsleppene er helt vanlig. Noen får tett og mye hårvekst, mens andre får kanskje bare noen få hårstrå.

Kjønnshår sprer seg gjerne utover, og mange får også hår oppover mot magen og nedover lårene.

Monica Strømdahl

På samme måte som vi alle har forskjellig hår på hodet, har vi forskjellig hårvekst i underlivet, og det finnes ingen måte som er feil.

Noen får mørke hår, noen får lyse, men felles for oss alle er at det kommer hår.

Noen velger å fjerne noe av håret på kroppen, noen vil fjerne alt, mens andre vil beholde det slik det er. Dette velger vi helt selv, og det kommer helt an på hva vi selv liker og er mest komfortable med.

Reklame og medier

Jeg får mange spørsmål som handler om utseende på kroppene våre, og mange ungdommer som lurer på om de er normale eller om det er noe dumt eller feil med dem.

Vi blir stadig eksponert for bilder av hvordan mediene synes at vi skal se ut, og jeg tror dette er med på å gjøre mange av oss usikre. Reklamene vil påvirke oss til å tro at vi må kjøpe noe eller endre på noe med oss selv for å være lykkelige, og jeg opplever at mange blir usikre på hvordan det er «riktig» å se ut.

Det kan oppleves vanskelig å skulle stå i mot presset utenfra, og derfor synes jeg det er viktig å huske på at sannheten er at det ikke finnes en fasit på hvordan vi skal se ut.

Vi er et mangfold av kropper, kjønn, hårvekst, farger og størrelser. Vi liker forskjellige ting hos oss selv og andre, og det er ingen ting som er feil eller dumt.

Lykke til med tenåringstiden,

Varm hilsen fra Nanna, sexologisk rådgiver (NACS).