Kjære Nanna!

Jeg er en gutt på 20, og jeg lurer på om det er normalt at det kontinuerlig lekker sæd? I løpet av dagen pleier boksershortsene mine å være fulle av stoffet, og det lukter ikke særlig godt. Er dette normalt? Plis hjelp.

Hilsen gutt (20)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære gutt 20.

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Jeg får svært mange spørsmål som handler om endret utflod, kløe, væske fra urinrøret, utslett og lignende, og det er veldig mange som bekymrer seg for om de har fått en seksuell overførbar infeksjon (SOI).

Jeg er ikke utdannet lege, så jeg kan ikke gi konkrete medisinske råd i denne spalten, men jeg vil gjerne skrive om hvor man kan få den informasjonen og eventuelle helsehjelpen man kan ha behov for.

Gratis å teste seg

Du skriver ingen ting om hvorvidt du har hatt ubeskyttet sex, eller om det kan være en mulighet for at du kan ha fått en seksuelt overførbar infeksjon. Det behøver ikke å være det, men ut fra hva du beskriver, virker det som om det er noe som plager deg, og jeg vil derfor anbefale at du får snakket med en lege om det.

Steder du kan dra for å sjekke deg, er hos fastlegen din, helsestasjonen for ungdom der du bor eller på Sex og samfunn.

Både på helsestasjonen for ungdom og på Sex og samfunn er det gratis å teste seg, de har drop-in tilbud, og man kan også få samtale med lege, helsesøster eller sykepleier.

Ved Sex og samfunn, og noen helsestasjoner, kan man også få samtale med sexologisk rådgiver. Tilbudet er for alle opp til 25 år.

Dersom du bor i Oslo, kan du finne en oversikt over alle helsestasjoner for ungdom på https://www.sexogsamfunn.no/helsestasjoner-ungdom-oslo/ og for resten av landet kan man søke på den aktuelle kommunens nettsider.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI – Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Når skal man teste seg?

Det er mange som skriver at de ikke har lyst til å teste seg, enten fordi de synes det er ubehagelig at noen skal se dem avkledd, eller kanskje fordi man ikke helt vet hva som faktisk skjer under en slik test.

Da kan det være betryggende å huske på at det helsepersonellet man møter, gjør dette mange ganger hver dag, og at de både er vant til og trent med å snakke med ungdom som er nervøse og bekymret.

Det kan også være fint å vite at flere av testene som tilbys, er såkalte «selvtester», der man får utlevert testutstyr og selv utfører en test på toalettet.

Men når skal man teste seg? Veldig skriver til meg og lurer på dette. En god regel kan være å teste seg hver gang man har hatt ubeskyttet sex med en ny partner.

Dersom man har flere seksualpartnere, eller har sex med en person som har flere seksualpartnere, så er det lurt å teste seg jevnlig.

Og dersom man opplever at det er en endring i underlivet, være seg utflod, lukt, kløe eller lignende, kan det også være lurt å ta en test.

Håper dette var til hjelp,

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)