Kjære Nanna

For noen uker siden ble jeg sammen med en gutt. Vi har hatt en del sex, og jeg har vært fullt klar over at det gjerne kan gjøre litt vondt de første gangene. Nå er det ikke vondt lenger, men det er heller ikke deilig.

Er dette normalt?

Har sett på porno før, og det virker som det er vanlig å stønne, men jeg får det ikke til...

Hilsen jente (17)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente 17.

Tusen takk for spørsmålet ditt.

De første gangene man skal ha sex, blir det ofte litt plundrete og klønete, men det trenger ikke nødvendigvis å gjøre vondt.

Du skriver ikke hva slags sex dere har hatt, men slik jeg tolker spørsmålet ditt, går jeg ut ifra at det er penetrerende samleie du skriver om.

Mange er kanskje litt nervøse de første gange en skal ha penetrerende samleie, og dermed strammer man musklene i underlivet istedenfor å slappe av.

Hvis man i tillegg ikke har brukt lang nok tid på oppvarming eller forspill, har man kanskje ikke rukket å bli våt nok, og uten nok smøring kan penetrering gjøre vondt.

Monica Strømdahl

Snakke sammen

Derfor er det lurt å ta seg god tid i forkant, snakke sammen og være forsiktige med hverandre underveis.

For at vi skal oppleve å ha det deilig når vi har sex, må vi vite hva vi selv liker, og vi må finne en måte å fortelle dette til partneren vår. Det finnes mange måter å ha sex, og det er nemlig ikke slik at penetrering nødvendigvis oppleves som deilig for alle.

Noen vil helst gjøre andre ting først, andre liker ikke å ha den type sex i det hele tatt, men vil heller bruke fingre, munn, eller kanskje bare ligge nær en annen og kose.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Hva pleier du å synes er deilig når du er alene? Det er fint å utforske kroppen sin og teste ut hvor og hvordan føles ekstra fint å bli tatt på eller kysset på. Hva liker du?

Hvis du vet dette, kan du lære partneren din hva dere sammen kan gjøre for at du skal ha det bra når dere har sex.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI – Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Ikke nødvendig å stønne

Det finnes ingen regler for hvordan man skal høres ut når man har sex. På pornofilmer er det vanlig å stønne, men dette er som oftest overdrevet skuespill laget for å gjøre at de som ser på, skal bli tent.

Noen personer er helt stille, noen lager litt lyder når partneren gjør noe som føles ekstra deilig, for å kommunisere at dette liker jeg ekstra godt. Andre lager masse stønnelyder når de har sex, men da er det gjerne fordi man ikke klarer å holde det inne eller fordi man liker å lage lydene.

Så ikke tenk at du må stønne, det er ikke noe man må gjøre for at sex skal være bra. Hvis det ikke føles naturlig for deg, så er det ingen grunn til at du skal gjøre det.

Så jente (17), ikke tenk at du må gjøre sånn som på pornofilmene. Sex på film er som alt annet på film, det er overdrevet og viser ikke nødvendigvis hvordan noe er eller burde være i virkeligheten.

Begge to skal ha det fint når dere har sex, så ikke bli med på noe bare fordi du føler at du burde.

Finn ut hva du selv liker og synes er deilig, og vis eller snakk med kjæresten din om det sånn at dere kan lære av hverandre.

Lykke til med videre utforsking!

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)