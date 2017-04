Les svaret fra sexologisk rådgiver Nanna Klingeberg lenger nede på siden.

Kjære Nanna

Når jeg har sett sex-scener i filmer eller serier, har det alltid blitt fremstilt som en nesten euforisk opplevelse - enten det er med eller uten følelser.

Sånn har det ikke vært for meg - tvert i mot har jeg konkludert med at dette er noe jeg kan gjøre bedre selv.

Er det sånn med sex som med andre temaer i bøker og filmer, at det rett og slett er oppskrytt? Eller er det bare sånn at gutter på 17 år er elendige i senga?

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Monica Strømdahl

Kjære jente (17)

Du har helt rett. Sex på film og i bøker er nok ofte både oppskrytt og overdrevet.

Et kjempeforelsket par som endelig kaster seg over hverandre på en seng av roseblader, som gjør alt riktig for hverandre og som ender med å stønne i orgasme samtidig mens gardinene blafrer i skinnet fra stearinlysene - det hører nok til sjeldenhetene.

Sex er prøving og feiling. Det er ofte klønete, rart, komisk, stressende og kanskje noen ganger litt flaut.

Men det kan også være skikkelig deilig, spennende og gøy. Og ofte er det en kombinasjon av både det ene og det andre.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI- Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Gratulerer!

Når det er sagt, er det jo helt individuelt hva som oppleves som god sex.

Du skriver at du har konkludert med at dette er noe du gjør bedre selv. Jeg tolker det som at du synes det er deilig å ha sex med deg selv, og at du har funnet ut av hva du liker og tennes av. Gratulerer!

Det viktigste for å få gode sexopplevelser er nemlig å kjenne sin egen kropp, være trygg og avslappet, kjenne grensene sine og hvordan det kjennes best ut for en selv. Hvis vi ikke vet dette selv, hvordan kan vi da forvente at en partner vet det om oss?

God kommunikasjon kan være oppskriften på suksess.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Alle mennesker er forskjellige, og alle liker forskjellige ting, også i senga. Gutter på 17 år har kanskje akkurat rukket å bli kjent med sin egen kropp, og det å skulle finne ut av en annen sin er ganske komplisert dersom man skal gjette seg frem til ting.

Derfor er det din oppgave å guide den du skal ha sex med. Du må rett og slett bli en guide i egen kropp!

Er ikke tankeleser

Fortell sexpartneren din hvordan du liker å bli tatt på, hva som er greit/ikke greit for deg, hvor det føles ekstra deilig, hvilke steder man må være forsiktig, hvilket område som er ekstra følsomt.

På denne måten får du vist akkurat hvordan du liker det, og partneren din kan forklare på samme måte tilbake. Hvis en synes det er flaut eller vanskelig å snakke om sex på denne måten, kan man også guide partneren ved hjelp av kroppsspråk, tegn og lyder.

Det er nemlig ikke partneren sin oppgave å være tankeleser. Du vet jo ikke hva den du har sex med liker, og det er ikke alltid det er så lett å gjette seg til det heller.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Noen er opptatt av at orgasme er målet når man har sex. Jeg sier noen, fordi det er fullt mulig å ha god sex uten å oppnå orgasme.

Det er lett å bli stresset dersom det er et fokus, og dette stresset gjør at man ikke klarer å slappe av nok til at man får det. Veldig mange jenter er avhengig av klitorisstimulering for å få orgasme, og kanskje er det nødvendig at man hjelper til selv, gjerne ved å bruke fingrene eller noe annet mot klitoris.

Mange trenger god tid med partneren sin før man er så trygg at man kan slappe helt av. Husk at det er lov å være i nuet, bare nyte at man har god sex uten å være så opptatt av å få orgasme.

Trygghet er godt forarbeid

Det er veldig sjeldent man ser på film at noen ikke får av seg sokkene, at man ikke klarer å åpne kondompakningen eller at man stanger hodet i hverandre.

Alt dette er helt vanlige ting som gjerne skjer når man er stresset og kløner litt. Hvis du er trygg på deg selv og på partneren din, er mye av forarbeidet gjort.

Mange blir stresset og nervøse og tenker på tusen andre ting underveis. Prøv å slappe av, ikke tenke på hvordan du ser ut, om man lukter riktig eller hva du skal gjøre etterpå. Prøv heller å nyte og ikke bry deg om at alt ikke er perfekt.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Blir det ikke helt sånn som dere hadde ønsket, så snakk om det etterpå. Det er ikke så farlig hvis noe blir klønete eller hvis det ikke blir fyrverkeri de første gangene.

Sex er en treningssak, man lærer noe nytt hver gang, og jo tryggere du er på deg selv og partneren din, jo lettere er det å få en god opplevelse.

Hør Ungdomspodden – Er det rart å være jomfru når jeg er 16 år?

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding diskuterer den seksuelle debuten – og presset rundt det – i podkaststudioet vårt.

Hør episoden her – helt gratis!